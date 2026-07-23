पीएम नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर CJP की अगुआई में किए जा रहे प्रदर्शन पर पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के तुरंत सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। पीएम ने बताया कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

Nothing is more important than the welfare and future of our youth!



We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this… — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

सीजेपी बोली- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक यहीं डटे रहेंगे

पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रानका ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो प्रदर्शन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि यहां बड़ी संख्या में लोग जोश और पक्के इरादे के साथ मौजूद हैं और हर कोई उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बढ़ता जा रहा है।

राम गोपाल ने पूछा- अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ

पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “क्या यह पहला पेपर लीक था? इनके कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए उस पर भी तो वाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, कितनी सजाएं हुईं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।”

जेपी नड्डा द्वारा सपा सहित अन्य विपक्षी दलों की सरकार में हुए पेपर लीक गिनवाने पर उन्होंने कहा, “मान लीजिए हमने कहीं कत्ल कर दिया है तो ये भी कत्ल करने के अधिकारी हो गए। ये कोई बात है…”

उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में बैठी है, बीजेपी से जनता जवाब चाहती है। लोकतंत्र में शासक जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता जवाब चाहती है, इन बच्चों को कोई किराने पर नहीं लाया है। ये बच्चे अपना किराया खर्च करके आए हैं। छात्रों को पीटा जा रहा है, ये सब तरीका सही नहीं है।

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संसद का काम जनहित से जुड़े मसलों पर मंथन कर उन्हें निर्णायक रूप देने का होता है, मगर जब सदन में कोई कामकाज ही नहीं होगा, तो फिर उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो पाएगी। पढ़िए जनसत्ता संपादकीय