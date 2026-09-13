प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त ने हाल ही में उनसे मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात एक जमीन विवाद में CBI जांच की मांग को लेकर की गई है। पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले उनके बचपन के दोस्त की पहचान ठाणे में मीरा रोड के रहने वाले 81 वर्षीय असगर अली वोहरा के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी और असगर अली वोहरा के बीच की यह मुलाकात 8 सितंबर को मुंबई में हुई है। पीएम मोदी उस दिन Global Fintech Fest 2026 में शामिल होने के लिए मुंबई में ही मौजूद थे।

वडनगर में साथ पड़ते थे पीएम मोदी और असगर

इस मुलाकात में असगर ने प्रधानमंत्री से दशकों पुराने जमीन के झगड़े में दखल देने की मांग की है। असगर ने इस जमीन विवाद में सीबीआई जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि वोहरा और PM मोदी गुजरात के वडनगर में BN स्कूल में साथ पढ़ते थे।

क्या है वो जमीन विवाद?

असगर अली वोहरा के मुताबिक, दशकों पुराना यह जमीन विवाद मुंबई के भायंदर ईस्ट के नवघर में करीब 2810 स्क्वायर मीटर जमीन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1989 में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी थी।

असगर अली वोहरा के मुताबिक, दशकों पुराना यह जमीन विवाद मुंबई के भायंदर ईस्ट के नवघर में करीब 2810 स्क्वायर मीटर जमीन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1989 में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी थी।

वोहरा ने आरोप लगाया है कि 2011 में प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने अपने आरोपों में स्वयं बिल्डर्स और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स का नाम लिया है। वोहरा ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जाली थे और असली मालिक को डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बाद में जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया और कब्जा दो कंस्ट्रक्शन एंटिटीज के नाम पर दिखाया गया। मामला कोर्ट में पेंडिंग है।

वोहरा ने बीजेपी विधायक का लिया नाम

हैरानी वाली बात यह है कि इस जमीन विवाद के मामले में एक बीजेपी नेता का ही नाम सामने आया है। इस मामले में BJP विधायक नरेंद्र मेहता का नाम सामने आया है। वोहरा ने कहा कि मेहता और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स के बीच एक कनेक्शन है। इस झगड़े के सिलसिले में 2015 में पुलिस केस दर्ज किया गया था। वोहरा ने कहा कि शिकायत के बावजूद, वह रेवेन्यू अधिकारियों, नगर निगम प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट से मामले को सुलझाने की कोशिश करते रहे।

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई तय की गई है, जिसमें स्वयं बिल्डर्स और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।

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