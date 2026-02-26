प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और कृषि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित व्यापक वार्ता की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम जल्द ही पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे।

वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरान कहा, “आपकी सरकार अविश्वसनीय रूप से कुशल है। एक मंत्री और एक राजदूत के साथ आप कितना कुछ कर सकते हैं। यहां हमारे बीच जो विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान हुआ है, वह इस उल्लेखनीय G2G में भी जारी रहेगा, जिसका लंबे समय से इंतजार था। इससे एक-दूसरे को मिलने वाले अपार लाभों को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा।”