राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। गुरुवार शाम राजधानी नई दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अब रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी बिना नफरत के, बिना हिंसा के भारत की संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी रात में सो नहीं पाते हैं, भाजपा के चाणक्य अमित शाह ससंद सदन में आने से बचते रहे क्योंकि वो पहली बार भारत के लोगों की अभिव्यक्ति महसूस कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे और अमित शाह नहीं हटेंगे, तब तक दोनों नहीं सो पाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जगा कर रखेगी।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The Congress party and the entire opposition have now started expressing themselves. It is unstoppable now. It’s a case of "Thank you, Tata, goodbye." Mark my words—until the day Narendra Modi resigns and Amit Shah… pic.twitter.com/jJByOIiL2E — ANI (@ANI) August 13, 2026

राहुल गांधी के भाषण की बड़ी बातें