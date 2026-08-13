राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। गुरुवार शाम राजधानी नई दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अब रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी बिना नफरत के, बिना हिंसा के भारत की संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी रात में सो नहीं पाते हैं, भाजपा के चाणक्य अमित शाह ससंद सदन में आने से बचते रहे क्योंकि वो पहली बार भारत के लोगों की अभिव्यक्ति महसूस कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे और अमित शाह नहीं हटेंगे, तब तक दोनों नहीं सो पाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जगा कर रखेगी।
राहुल गांधी के भाषण की बड़ी बातें
- राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए जोकर करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप ऐसे लोगों जोकरों से लड़ रहे हैं, जिन्हें फिलॉसफी या भारत के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है।
- राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी के लोगों को भारत की कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को समझने के लिए आप 3,000 साल पुराने भारत को नहीं देख सकते। आपको इसे आज इसी वक्त समझना होगा।