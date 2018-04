पीएम मोदी का दावा: देश के सभी गांवों में पहुंचा दी बिजली, कांग्रेस बोली- फर्जी है दावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाने पर देशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि उनकी सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा किया। प्रधानमंत्री ने रविवार (29 अप्रैल) को कई ट्वीट कर 28 अप्रैल, 2018 को भारत के विकास की यात्रा में ऐतिहासिक दिन के रूप में याद करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘28 अप्रैल 2018 को भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जायेगा। कल हमने एक वादा पूरा किया जिसके कारण अनेकों भारतीयों के जीवन में हमेशा के लिये बदलाव आयेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब भारत के हर गांव में बिजली सुलभ होगी।’’ प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में मणिपुर के लीसांग गांव का उल्लेख किया और कहा कि इस जैसे हजारों उन अन्य गांवों में बिजली पहुंच गई जो अब तक इस सुविधा से वंचित थे।

बता दें कि सरकार ने शनिवार (28 अप्रैल) को घोषणा की थी कि देश के 18 हजार से अधिक गांवों में बिजली पहुंच गयी है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से 1000 दिनों के भीतर इन गांवों में बिजली पहुंचाने का ऐलान किया था। हालांकि, समय-सीमा पूरी होने से 12 दिन पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। पीएम ने ट्वीट किया, ‘‘मैं सशक्त भारत को हकीकत बनाने की दिशा में जमीन पर कार्य करने वाले सभी लोगों के प्रयासों को सलाम करता हूं जिसमें अधिकारियों की टीम, तकनीकी कर्मी और अन्य लोग शामिल हैं। उनका यह प्रयास आने वाले वर्षो में हमारी पीढ़ियों को बहुत फायदा पहुंचायेगा।’’

I salute the efforts of all those who worked tirelessly on the ground, including the team of officials, the technical staff and all others, to make this dream of a #PowerfulIndia a reality. Their efforts today will help generations of Indians in the coming years. pic.twitter.com/t8WjZgpNuT

बीजेपी के इस दावे को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा कहा है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पहले ही देश के 97 फीसदी गांवों में बिजली पहुंचा चुकी थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 26 मई, 2014 को जब नरेंद्र मोदी सरकार का गठन हुआ था, तब मात्र 18,452 गांव ही बिना बिजली वाले थे। बीजेपी ने औसत रूप से हर साल 4,813 गांवों को विद्युतीकृत किया है। यह उनके निकम्मेपन और कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का झूठा श्रेय लेने को उजागर करता है।” इस ट्वीट के साथ सुरजेवाला ने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का आंकड़ा युक्त ग्राफ भी शेयर किया है।

In 60 yrs, Congress average is electrifying 10,000 villages per year.

India has 6,49,867 villages. Congress connected 97% with electricity.

2/2

Dear Modiji/Piyushji,

On 26th May,2014; only 18,452 villages were without electrification.

BJP Govt took 46 months to complete this at at an average of 4,813 villages per year.

This is – ‘celebrating inefficiencies’ & taking ‘fake credit’ for Congress work. pic.twitter.com/U270EK2pee

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 29, 2018