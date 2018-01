दुनिया ने देखी देश की ताकत, दस राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस पर सेना के शौर्य व साहस का अद्भुत प्रदर्शन

देश ने अपने दक्षिण पूर्वी एशिया के पड़ोसियों के साथ शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से 69वां गणतंत्र दिवस मनाया। पहली बार दस आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों व हजारों देशवासियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराया। इसके साथ ही राजपथ पर देश के शौर्य व समृद्धि का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। उभरती नारी शक्ति, हर मोर्चे पर उनकी दक्षता व आसियान देशों के साथ राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को प्रमुखता से दिखाती झांकियों ने जम कर तालियां बटोरी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समारोह शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाने पर सुरक्षा एजंसियों ने राहत की सांस ली।

राष्ट्रपति कोविंद ने राजपथ पर सुबह ठीक दस बजे तिरंगा फहराया व परेड की सलामी ली। तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। हालांकि धुंध होने की वजह से तिरंगे पर हेलिकॉप्टर से होने वाली पुष्प वर्षा नहीं हो सकी। इसके बाद राष्ट्रपति ने वायुसेना के गरुड़ कमांडो कार्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को देश की सुरक्षा में दिए उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र (मरणोपरांत) प्रदान किया। कार्पोरल निराला ने अपनी जांबाजी से जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में दो आतंकवादियों को मार गिराया व इसमें अपने प्राणों की बलिदान तक करने से नहीं हिचके। जब सलामी मंच पर उनकी पत्नी सुषमानंद व उनकी मां मालती देवी को यह पुरस्कार सौंपा गया उस वक्त राष्ट्रपति सहित हजारों देशवासियों की आंखें गर्व मिश्रित दुख से छलक पड़ीं। कार्पोरल निराला भारतीय वायु सेना के कमांडो दस्ते गरुड़ के अंग थे। पिछले साल 18 नवंबर को बांदीपोरा के चंदरगेर गांव में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में वे घायल हो गए थे।

I thank the @ASEAN leaders for joining the #RepublicDay celebrations. pic.twitter.com/bOP6QQgy54

— Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2018