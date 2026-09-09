BJP Plan For PM Modi’s Birthday Celebration: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इसे बीजेपी बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करने वाली है। इसको लेकर ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पीएम मोदी के जनसेवा करने के 25 साल हो गए हैं, और उन्होंने पूरी लाइफ राष्ट्रसेवा को समर्पित कर दी है।

दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगले दस दिनों में बीजेपी 10 दिनों की सेवा यात्रा निकालेगी। यह बनारस से वडनगर तक जाएगी। नितिन नवीन ने कहा, “आज हम यहां ‘सेवा संकल्प अभियान’ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 7 अक्टूबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे।”

25 साल से जनसेवा में पीएम मोदी

नितिन नवीन ने कहा, “यह यात्रा 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के साथ शुरू हुई थी। पिछले 25 वर्षों में, उन्होंने जनसेवा से राष्ट्रसेवा की ओर बढ़ने के मंत्र को अपनाते हुए, इस सेवा यात्रा को दृढ़तापूर्वक जारी रखा है।”

नितिन नवीन ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल को इस परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पहले दिन से अपनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों और लक्ष्यों को ठोस संकल्पों और वास्तविक उपलब्धियों में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया।

लोकतंत्र के इतिहास को दिया नया रूप

नितिन नवीन ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के पूरे कार्यकाल पर नजर डालें तो पता चलता है कि न सिर्फ युगांतरकारी फैसले लिए गए हैं, बल्कि आम लोगों के जीवन में ही नहीं, बल्कि उनकी सोच में भी बदलाव आया है। उनकी 25 साल की समर्पित सेवा और प्रतिबद्धता, उनके बेदाग जीवन और शासन ने वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के इतिहास को नया रूप दिया है।”

उन्होंने कहा, “मेरा मानना ​​है कि भाजपा की यह जिम्मेदारी है कि वह जनसेवा और समर्पण के इस संदेश को हर नागरिक तक पहुंचाए। हमने 17 सितंबर, 2026 से 17 अक्टूबर, 2026 तक पूरे महीने के लिए ‘सेवा संकल्प अभियान’ तैयार किया है।”

अंधकार का था माहौल

नितिन नवीन ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, उस समय देश में ‘अंधकार का माहौल’ था। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास लगातार जारी हैं।

नितिन नवीन ने यह भी दावा किया कि देश अब पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष देश की सेवा और विकास को समर्पित रहे हैं। इसी उपलब्धि को रेखांकित करने के लिए भाजपा ‘संकल्प सेवा अभियान’ के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी।

खेलो इंडिया की गिनाई सफलता

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के माध्यम से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना है। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में हमारे युवा आगे आकर केवल Job seekers नहीं, बल्कि Job Givers बनकर उभरे हैं। आज खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से भारत का युवा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोहसिन रजा को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इस संबंध में रविवार को राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं और तमाम मुद्दों पर मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं। रजा को कैबिनेट मंत्री रैंक का दर्जा दिया गया है। पढ़िए पूरी खबर…