एक हालिया इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कुछ खुलासे किए। जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को खूब ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स के अलावा विपक्षी नेता भी इसे लेकर पीएम की आलोचना कर रहे हैं। अब कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड दिव्य स्पंदना ने भी एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दिव्य स्पंदना ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा है कि “आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रडार प्लेन को डिटेक्ट करते हैं, बादल हैं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा होता तो दूसरे देशों के हवाई जहाज जब चाहे सीमा पार कर फायरिंग कर चले जाते। ऐसा तब होता है, जब आप अतीत में फंसे रहते हो।”

अपने इस ट्वीट के साथ दिव्य स्पंदना ने पीएम मोदी के इंटरव्यू की एक क्लिप भी शेयर की है। जिसमें वह बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाली थी, तब मौसम खराब हो गया था। जिस पर वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने खराब मौसम को देखते हुए तारीख बदलने का सुझाव दिया। पीएम ने कहा कि मैंने सुझाव दिया कि मौसम खराब है और बादल हैं, तो इससे विमानों को रडार से बचने में भी मदद मिलेगी, इसके अलावा सीक्रेसी लीक होने का डर था। इसलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक करने का आदेश दे दिया।

FYI @narendramodi the radar to detect planes,cloud or no cloud has been there for decades. Even for the stealth ones. If not, other country’s planes would be crisscrossing the skies firing away at will

This is what happens when you’re stuck in the past. Get with it Uncle ji. https://t.co/sKYTAmz6jz

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) May 12, 2019