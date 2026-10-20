प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होंगे जहां उनकी मौजूदगी में रावण दहन का कार्यक्रम पूरा होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहेगा और कई तरह के प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो ये कि पीएम मोदी यहां तीन लेयर की सुरक्षा में रहेंगे।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि इस कार्यक्रम की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के लगभग 2,500 जवानों को तैनात किया गया है। इनमें स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (SWAT) के कमांडो भी शामिल हैं, जो स्पेशल सेल के तहत आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव इकाई है।

पीएम मोदी को है ‘खतरा’

अधिकारियों ने इस बात की संभावना जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम स्थल पर या फिर रास्ते में “असामाजिक तत्वों” द्वारा किसी भी तरह के विरोध या व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। इसी अलर्ट को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफी कड़ी की गई है।

SPG रहेगी पीएम मोदी के करीब

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सबसे पहले SPG तैनात रहेगी जो कि सबसे अंदर की यानी प्रधानमंत्री के एकदम पास की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी। कमांडो समेत दिल्ली पुलिस के प्रधानमंत्री सुरक्षा विंग के जवान मध्य स्तर पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा घेरे की तीसरी परत की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस संभालेगी।

10 हजार से अधिक लोगों की हो सकती है मौजूदगी

रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में शामिल होंगे वहां लगभग 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के शाम करीब 6:30 बजे मैदान में आने पर आयोजकों द्वारा जारी वैध प्रवेश पास वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश द्वारों पर सभी की अनिवार्य रूप से तलाशी ली जाएगी। एसपीजी ने परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और किसी भी संदिग्ध वस्तु की जांच के लिए कई दौर की गई है।

कुछ ऐसी रहेगी पीएम मोदी की सुरक्षा

पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) राजीव कुमार ने बताया कि आईपी एक्सटेंशन मैदान और उनके अधिकार क्षेत्र के अन्य स्थानों पर दशहरा समारोह के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जमीनी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के अलावा ड्रोन के माध्यम से हवाई निगरानी भी की जा रही है।

रावण दहन समारोह के लिए आईपी एक्सटेंशन उत्सव मैदान के अंदर और आसपास पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं।

प्रधानमंत्री के काफिले के मार्ग और कार्यक्रम स्थल के आसपास की सभी ऊंची इमारतों की गहन जांच और सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए रणनीतिक स्थानों पर छतों पर सामरिक दल तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल के सभी प्रवेश द्वारों पर दरवाज़े के फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं।

एम्बुलेंस और गश्ती वैन के अलावा, खोजी कुत्तों और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को भी तैनात किया जाएगा।

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संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को विजयादशमी के मौके पर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वंयसेवकों को संबोधित किया। इस दौरान मोहन भागवत ने विपक्ष के ‘सत्ता परिवर्तन’ के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश के अंदर बुरी ताकतें भारत को खत्म करने की दिशा में काम कर रही हैं और कुछ महत्वकांक्षी नेता उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…