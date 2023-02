PM Modi On Rafale: कर्नाटक के तुमकुरू में HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने के उद्घाटन पर पीएम को याद आया रफाल, जानिए क्यों

PM Narendra Modi in Karnataka: तुमकुरु को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में तुमकुरु में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा।

राफेल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा(फोटो सोर्स: भाजपा ट्विटर)।

