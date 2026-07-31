प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने देशवासियों खासकर युवाओं से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में पीएम मोदी ने समाज से युवाओं को गाली के लिए माफ करने की अपील की है।
उन्होंने वीडियो में जंतर-मंतर के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि वह गालियों के लिए बच्चों (जेन जी) को माफ करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं और इन्हीं गलतियों से हमें सीखने और सुधरने का अवसर भी मिलता है।
माता जी को भी गालियां दी- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हाय फ्रेंड्स, आज मन करता है कि आपसे ही बात करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी-भद्दी गालियां दी। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसी गालियां दी गईं। मुझे तो गालियां दी गईं मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गईं। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।”
बचपन में गलतियां होती हैं- पीएम
पीएम ने आगे कहा, “मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और इन्हीं गलतियों से सुधरने का मौका भी मिलता है। यही तो बचपन है। इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है, उसे भलीभांति समझ सकता हूं। एक कल्चरर शौक है कि बच्चियां ऐसी भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का, ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।”
समाज से की माफ करने की अपील
प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा, “समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी-कभी दातों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है। लेकिन हम दांत नहीं तोड़ते क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है लेकिन कठिन काम हमको करना है। इसलिए मैं इन बच्चों से कहता हूं कि आओ इस देश के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ें।”
युवाओं से आगे बढ़ने को कहा
उन्होंने आगे कहा, “कुछ नया सीखें गलतियों से भी सीखें अपने सपनों को लेकर चल पढ़ें। देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम देश को मिलकर आगे बढ़ाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ और गलतियों से सीखो आगे बढ़ो।”
कल भी जारी किया था एक वीडियो
इससे पहले कल भी पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया था,जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आगे उन्होंने यह कहा कि इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।
कल देर रात परीक्षा संशोधन बिल पर पीएम मोदी का जारी किया एक वीडियो संदेश
प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा था कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। गुरुवार को राज्यसभा में परीक्षा संशोधन बिल (सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026) पास हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें