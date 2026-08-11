15 अगस्त 2026 को देश आजादी के 79 साल पूरे करने जा रहा है और देशवासी 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे। इसको लेकर बीजेपी 9 से 17 अगस्त के बीच पूरे देश में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चला रही है। यह अभियान ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने को लेकर भी चलाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराइये और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दीजिए।

क्या कहा पीएम मोदी ने ?

पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि 15 अगस्त वाले दिन हर घर पर तिरंगा लहराइये और स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। पीएम मोदी ने वीडियो में कहा है, “आइए, 15 अगस्त आन-बान-शान से मनाएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।”

पीएम ने दो दिन पहले भी की थी कुछ ऐसी ही अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 9 अगस्त की रात को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से संबंधित एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था, ‘हमारा तिरंगा हमारे गर्व और गौरव का प्रतीक है और यह हमें हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की प्रेरणा देता है। आइए, हम सभी पूरे उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लें और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के सामूहिक संकल्प को दोहराएं।’

पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ ज्यादा ही खास रहने वाला है क्योंकि इस साल ‘वंदे मातरम’ की भी 150वीं वर्षगांठ है और यह ‘हर घर तिरंगा’ अभियान वंदे मातरम को ही समर्पित है।

लाल किले पर पहली बार गाया जाएगा ‘वंदे मातरम’

बता दें कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले से ध्वजारोहण करेंगे तो राष्ट्रगान के साथ-साथ राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रगान के साथ-साथ राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी सोमवार को दी गई। इस साल लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम की थीम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा शक्ति का योगदान होगी।

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स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में उत्साह और देशभक्ति का माहौल होता है। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैंसी ड्रेस कॉम्पटिशन और भाषण प्रतियोगिता होती है। ऐसे में बच्चे भी देशभक्ति के रंगों में नजर आते हैं। अगर आप बच्चों के लिए आउटफिट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो यहां दिए गए कुछ आइडियाज की मदद ले सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…