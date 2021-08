अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूबे में बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, केंद्र के साथ मिलकर लगातार रणनीति बना भी रहे हैं और उसे अंजाम भी देते दिख रहे हैं।

कुछ इसी क्रम में पीएम मोदी 10 अगस्त को उज्ज्वला-2 योजना को यूपी से लॉन्च करने वाले हैं। उज्ज्वला योजना की शुरूआत केंद्र ने उत्तरप्रदेश से ही की थी। इसके साथ ही आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। यूपी के इन लाभार्थियों से पीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम के समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।

पीएम यूपी के अयोध्या, बनारस , बहराइच, मुरादाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, बाराबांकी, शाहजहांपुर, कौशांबी और आगरा जिले के कुछ चुनिंदा राशन दुकानों पर मौजूद योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे।

इस कार्यक्रम के बारे में ट्वीट कर पीएम ने कहा- “5 अगस्त को दोपहर 1 बजे मैं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करूंगा। इस योजना से राज्य भर में लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं।”

At 1 PM tomorrow, 5th August I will interact with beneficiaries of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in Uttar Pradesh. About 15 crore people across the state have benefitted thanks to this scheme.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 4, 2021