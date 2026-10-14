कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को कहा कि पुलिस बल या लाठीचार्ज से युवाओं की आवाज़ नहीं दबेगी। PTI के साथ एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को दोहराते हुए कहा कि जब भारत में उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है, तो CEC क्यों नहीं दे सकता?

सचिन पायलट ने कहा, “अगर मैच फिक्स है और अंपायर फिक्स है, तो कोई भी मैच देखने का क्या मतलब है जब देखने वालों को पता है, खिलाड़ियों को पता है और दुनिया को पता है कि यह सब फिक्स है, तो कोई भी मैच कराने में मज़ा कहां है। हारना-जीतना खेल का हिस्सा है। हम बस एक फेयर लड़ाई चाहते हैं। अगर चुनाव आयुक्त यह पक्का नहीं कर सकते तो उन्हें जाना होगा।”

हालांकि सचिन पायलट ने चुनावों का बॉयकॉट करने की बात को खारिज कर दिया और कहा कि इसके लिए अभी बहुत जल्दी है। सचिन पायलट ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस, जिसके नेताओं ने दूसरी INDIA ब्लॉक पार्टियों के साथ मिलकर वोट चोरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

सचिन पायलट ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी अथॉरिटी है। हमने सोचा हमें पहले उनकी (CEC) मोरल कॉन्शसनेस से अपील करनी चाहिए। प्रदर्शन करना, धरना देना, पदयात्रा करना डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से कैसे रोक सकते हैं। आप लोगों की आवाज दबाने के लिए बेरहम पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।”

सचिन पायलट ने कहा कि पुलिस की कोई भी कार्रवाई, फायरिंग या लाठीचार्ज लोगों की आवाज को नहीं दबा पाएगा और आज युवा लोग ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, “देखिए पेपर लीक और NEET जैसे टेस्ट में एग्जाम लीक का क्या हुआ। पब्लिक प्रेशर ने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया।”

सचिन पायलट ने कहा कि CEC ने जो किया है वह गैर-कानूनी है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और कानून के तहत उन पर केस चलना चाहिए। उन्होंने पूछा, “लोग कहते हैं कि यह (EC) एक संवैधानिक बॉडी है। इस देश में, अगर उप राष्ट्रपति का इस्तीफा हो सकता है, तो CEC का क्यों नहीं।”

सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने बताया था कि CEC एक मकसद पूरा करने के लिए काम कर रहा है और जो लोग इसके मास्टरमाइंड हैं, वे उससे वह काम करवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “यह एक खास पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से किया जा रहा है।” इंटरव्यू के एक रैपिड फायर सेगमेंट में सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं।

राहुल गांधी के ‘एंटी-वोट चोरी’ मूवमेंट को लीड करने और क्या उन्हें 2029 के लिए पूरे विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, इस बारे में पूछे जाने पर सचिन पायलट ने कहा कि गांधी ने कभी नहीं कहा कि वह उस पोस्ट को देख रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा, “वह विपक्ष के नेता हैं और INDIA ब्लॉक की पार्टियां या BJP के खिलाफ पार्टियां पार्लियामेंट में उनकी लीडरशिप में काम कर रही हैं। राहुल गांधी पहले दिन से ही वोटर लिस्ट, चुनावी प्रोसेस, SIR पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर लीड किया, वह अडिग रहे, पीछे नहीं हटे, BJP उनका मज़ाक उड़ा रही थी और अब जब सच सामने आ रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा था वह सच था और देश के लिए अच्छा था।”

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा के वोट चोरी के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने पर सचिन पायलट ने कहा कि कोई भी भारतीय जो भारत की कहानी में विश्वास करता है और देशभक्त है और चाहता है कि न्याय और सच की जीत हो, वह इस लड़ाई का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “चाहे वह INDIA ब्लॉक हो, नॉन-BJP पार्टियां हों, सिविल सोसाइटी हो, दूसरे ऑर्गनाइजेशन हों, हम सभी को एक साथ आना होगा।” सचिन पायलट ने यह भी कहा कि यह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल समय है, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में हैं, बल्कि इसलिए भी कि हाल ही में संस्थाओं पर धीरे-धीरे और लगातार कब्ज़ा हुआ है।

सचिन पायलट ने कहा, “चुनाव पहले भी होते थे, और आप जीतते या हारते हैं, लेकिन हाल ही में कई संस्थाओं पर और मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी संस्था इलेक्शन कमीशन पर (जो चुनाव कराने के सिस्टम की रक्षा करती है) कब्ज़ा कर लिया गया है। भारत को सबसे फलता-फूलता, गहरी जड़ें वाला लोकतंत्र क्यों कहा जाता है, इसकी एक वजह है और वह यह है कि आज़ादी के बाद से कई सरकारों ने इलेक्शन कमीशन की आज़ादी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है।”