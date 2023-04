Vande Bharat Express: पीएम मोदी आज दिल्ली-जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें कितना होगा किराया और टाइमिंग

Delhi-Jaipur Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी।

वंदे भारत ट्रेन (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Vande Bharat Express: यात्रियों को सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे लगातार नई ट्रेनें चला रहा है। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) भी शामिल है। आज यानी 12 अप्रैल से वंदे भारत को नई दिल्ली से जयपुर रूट पर भी शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी (PM Modi) इस रूट पर पहली वंदे भारत ट्रेन को सुबह 11 बजे राजस्थान के जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना (Jaipur Delhi Vande Bharat Train) करेंगे। पहली ट्रेन में रेलवे की ओर से आमंत्रित लोग ही सफर करेंगे। आम यात्रियों के लिए यह 13 अप्रैल से चलाई जाएगी। क्या होगा रूट यह ट्रेन जयपुर से चलते हुए अलवर और फिर हरियाणा के गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। दोनों जगहों पर यह ट्रेन 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। यह ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच का सफर केवल 5.15 घंटे में कर लेगी। इससे पहले इस रूट पर चलाई जा रही शताब्दी इस सफर को पूरा करने में 6.15 घंटे का समय लेती है। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों का करीब एक घंटे का समय बचेगा। क्या होगी टाइमिंग वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। बुधवार को यह ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। दिल्ली-जयपुर-अजमेर वंदे भारत ट्रेन नंबर 20977 अजमेर से सुबह 6.20 मिनट पर चलकर यह 7.50 पर जयपुर, 9.35 पर अलवर, 11.15 गुड़गांव और फिर 11.35 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वहीं दिल्ली से यह ट्रेन नंबर 20978 बनकर 18.40 को रवाना होगी। 18.51 पर गुड़गांव, 20.17 पर अलवर, 22.05 पर जयपुर और 23.55 पर अजमेर पहुंचेगी। क्या होगा खास? इस ट्रेन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच सहित अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन के हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। किसी भी तरह की आपात स्थिति में यात्री चालक से बात कर सकेंगे। यह ट्रेन दरवाजे बंद होने के बाद ही चलेगी। इतना ही नहीं ट्रेन के रुकते ही इसके दरवाजे भी अपने आप खुल जाएंगे। इस ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रतिघंटे होगी। यह आगे बढ़कर 150 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। दिल्ली-अजमेर वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच में 12 चेयर कार, 2 एग्जिक्युटिव और 2 ड्राइविंग कोच होंगे। चेयर कार में 78 और एक्जिक्युटिव कोच में 52 सीटें होंगी। इस ट्रेन के एग्जिक्युटिव कोच की सीट 180 डिग्री घूमने वाली है। Also Read आपकी वजह से जिंदा हूं… मीडिया से बोला अतीक अहमद, थोड़ी देर में झांसी पहुंचेगा पुलिस का काफिला कितना होगा किराया इस ट्रेन में जयपुर से दिल्ली के बीच चेयरकार का किराया है 880 रुपये और एग्जीक्यूटिव का किराया 1,650 रुपये होगा। वहीं अजमेर से जयपुर के बीच चेयर कार का किराया 505 रुपये और एग्जीक्यूटिव का किराया 970 रुपये है। जयपुर से अलवर के बीच चेयरकार का किराया है 645 रुपये और एग्जीक्यूटिव का किराया 1,175 रुपये और जयपुर से गुरुग्राम के बीच का किराया है 860 रुपये और एग्जीक्यूटिव का किराया 1,600 रुपये है। अजमेर से दिल्ली के बीच का चेयरकार का किराया है 1,085 रुपये और एग्जीक्यूटिव का किराया 2,075 रुपये होगा।

