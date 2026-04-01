PM Modi In Assam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डिब्रूगढ़ के एक चाय बागान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां काम कर रही महिला श्रमिकों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और खुद भी चाय की पत्तियां तोड़ीं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर चाय बागान में बिताए पलों की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा कि चाय असम की आत्मा है और यहां के चाय बागान परिवारों की मेहनत ने राज्य को वैश्विक पहचान दिलाई है।

इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के गोगामुख में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजकुमार कहकर निशाना साधा और कांग्रेस के लिए लगातार हार की भविष्यवाणी की। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए राज्य में हैट्रिक लगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “असम चुनावों की घोषणा के बाद यह मेरी पहली जनसभा है। मेरे सामने उमड़ी यह जनसभा, युवाओं का उत्साह, बहनों और बेटियों का आशीर्वाद, यह प्रेम इस बात का खुला ऐलान है कि इस बार हैट्रिक निश्चित है।”

पीएम मोदी ने राज्य में पार्टी के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला

अपने विश्वास को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी रिकॉर्ड और राज्य में पार्टी के प्रदर्शन दोनों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आप सभी के आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आपके आशीर्वाद से ही मुझे इस मैदान पर हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं यहां तीसरी बार आया हूं और आपके आशीर्वाद से असम सरकार भी हैट्रिक बनाने जा रही है।”

पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में राज्य के शासन की सफलता का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को दिया और कहा कि असम विकास और स्थिरता के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “पहले सरबानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में, असम ने पिछले 10 सालों में सेवा और सुशासन के एक नए युग को देखा है। ये असम चुनाव एक विकसित भारत के लिए एक विकसित असम के निर्माण का चुनाव है। इस बार, बीजेपी-एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाली है और कांग्रेस को भी लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस का स्वघोषित राजकुमार हार का शतक बनाने जा रहा है।”

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कांग्रेस ने असम के हितों से समझौता किया- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है, कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्यधारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, कांग्रेस ने यहां अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी होती अपनी बस्ती बसा लेते थे। देखते ही देखते असम की लाखों बीघा जमीन अवैध कब्जे के तहत चली गई।”

पीएम मोदी ने कहा, “पूरा देश जानता है कि कांग्रेस, विकास विरोधी है। कांग्रेस, आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किये हैं, जो सिर्फ असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “एक समय था जब असम अपनी चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अब असम को दुनिया न केवल चाय के लिए बल्कि चिप के लिए भी पहचानेगी। वह दिन दूर नहीं जब असम के सेमीकंडक्टर संयंत्र से चिप का उत्पादन शुरू होगा। इससे असम आधुनिक प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। आने वाले समय में, चाहे फोन हों, कार हों, टीवी हों या फ्रिज हों, ये सभी उत्पाद असम में बनी चिप्स पर चलेंगे। यही हमारा विकसित असम का रोडमैप है।”

पीएम मोदी ने असमवासियों को दी गुड न्यूज

पीएम मोदी ने कहा, “आज मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं। अभी तक आपने हाइवे पर फाइटर जेट उतरते देखे। अब यहां ब्रह्मपुत्र के पानी के नीचे से भी गाड़ियां गुजरेंगी। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर वॉटर टनल बनाने के निर्णय को स्वीकृति दे दी है। इस पर करीब साढ़े 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।”