चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा आज, 11 महीने में सातवीं बार जाएंगे प्रधानमंत्री, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल

पिछले महीने एक जुलाई को शहडोल की यात्रा के बाद एक महीने से अधिक समय में मोदी की राज्य में यह दूसरी यात्रा होगी।

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो : ANI)

अगले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी दल चुनावी तैयारी में जुट गये हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। शनिवार (12 अगस्त 2023) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के सागर जिले में पहुंच रहे हैं और कई तरह के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मोदी का 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपये के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सागर जिले का दौरा करने का कार्यक्रम है, जिसके बाद एक सार्वजनिक सभा भी होगी। राज्य में सत्ता में लौटने के लिए भाजपा को कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने एक जुलाई को शहडोल की यात्रा के बाद एक महीने से अधिक समय में मोदी की राज्य में यह दूसरी यात्रा होगी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वे पीएम की रैली और मंदिर समारोह में 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं, जो दलितों तक पहुंचने के लिए बीजेपी की ‘समरसता (सद्भाव) यात्रा’ के नतीजे का प्रतीक होगा। ऐसी पांच यात्राएं 25 जुलाई को राज्य के विभिन्न हिस्सों से शुरू हुईं और भाजपा के अनुसार, “53,000 गांवों से मिट्टी और 315 जल निकायों से पानी इकट्ठा करने” के साथ सागर में समाप्त होंगी।

