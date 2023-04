PM Modi: पीएम मोदी ने 91 FM ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन, बोले- मैं रेडियो पर ‘मन की बात’ का…’अनुराग ठाकुर बोले- आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ

PM Modi: प्रधानमंत्री ने कहा, ‘FM ट्रांसमिशन से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है। देश की सभी भाषाओं और विशेषतौर पर 27 बोलियों वाले इलाकों में इन FM ट्रांसमिशन्स से प्रसारण होगा।

PM Modi Inaugurates FM Transmitters: पीएम मोदी ने 91 FM ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। (फोटो सोर्स: @BJP4India)

PM Modi: प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार (28 अप्रैल, 2023) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में रेडियो कनेक्टिविट बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। यह 18 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। जो सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो संपर्क को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की यह शुरुआत देश के 85 जिलों के दो करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव: मोदी मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर ‘मन की बात’ का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। ‘मन की बात’ का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से और सामूहिक कर्तव्यशक्ति से जुड़ा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर तकनीक के लोकतंत्रीकरण के लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। आधुनिक तकनीक तो सभी के लिए सुगम और अफोर्डेबल बनाना, इसका एक बड़ा माध्यम है। डिजिटल इंडिया ने नई सोच दी: पीएम मोदी उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में देश में जो तकनीकी क्रांति हुआ है, उसने रेडियो और विशेषकर FM को नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन FM और पोडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीकों से सामने आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए श्रोता भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। Also Read ‘मैं CJI बनना चाहती हूं’, पीएम मोदी बोले- सुप्रीम कोर्ट जाया करो, वकीलों की दलील सुना करो प्रधानमंत्री ने कहा, ‘FM ट्रांसमिशन से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है। देश की सभी भाषाओं और विशेषतौर पर 27 बोलियों वाले इलाकों में इन FM ट्रांसमिशन्स से प्रसारण होगा। इसका मतलब ये कनेक्टिविटी सिर्फ संवाद के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती बल्कि लोगों को भी जोड़ती है।’ आज एक और कीर्तिमान स्थापित किया: अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 91 FM ट्रांसमीटरों के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘आज एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ है। न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचा, 4100 की ऊंचाई पर ट्रांसमीटर लगा है। कई किलोमीटर तक इसका लाभ मिलने वाला है। हमारे लोगों को FM की सुविधा भी मिलेगी, प्रोग्राम भी सुनने को मिलेगा, खबर भी मिलेगी और अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।’ https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram