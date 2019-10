कचरा उठाने पर ट्रोल हो रहे पीएम नरेंद्र मोदी, लग रहा खुद प्लास्टिक इस्तेमाल करने का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (12 अक्टूबर) की सुबह तमिलनाडु के तटीय शहर महाबलीपुरम में समंदर के तट पर न केवल करीब आधे घंटे की सैर की बल्कि वहां समुद्री तट पर फैले कचरे को भी उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। पीएम ने इसका एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। करीब तीन मिनट के इस वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी तट पर घूम-घूमकर प्लास्टिक की बोतलें और अन्य प्लास्टिक के सामान उठा रहे हैं। लेकिन जब कचरे का सामान ज्यादा हो जाता है तब वो उन्हें प्लास्टिक की एक थैली में उसे डाल देते हैं।

दरअसल, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के स्वागत में समंदर किनारे स्थित होटल ताज ने रंग-बिरंगी छटा बिखेरने के लिए समंदर किनारे कई लाइट्स लगा रखी थी। वीडियो में दिख रहा है कि पीएम जहां से कचरा उठा रहे हैं, वहां सीरीज में कई लाइट्स लगे हैं जो एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सभी लाइट्स प्लास्टिक से ढके हुए हैं। पीएम के हाथ में जो प्लास्टिक दिख रहा है, वो इन्हीं कवर किए प्लास्टिक का जान पड़ता है।

एडिटेड वीडियो में हालांकि ये नहीं दिखाया गया है कि पीएम मोदी ने कब उस प्लास्टिक बैग को अपने हाथ में लिया या किसने उन्हें दिया लेकिन यह साफ दिख रहा है कि पीएम उसी प्लास्टिक में सारे कचरे को उठाकर रख रहे हैं और कचरा इकट्ठा करने के बाद पीएम उसे अपने कंधे पर लेकर होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे होटल के एक स्टाफ को पीएम वह प्लास्टिक थैली थमा देते हैं और उन्हें भी संभवत: आसपास के इलाके को साफ रखने का सुझाव देते हैं। सफेद पैंट और नीले रंग का शर्ट पहने होटल स्टाफ जयराज काफी खुश दिख रहे हैं।

#WATCH PM Narendra Modi: Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes. Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff. (source: PM Modi’s Twitter) pic.twitter.com/At0iEQQogm

— ANI (@ANI) 12 October 2019