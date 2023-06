18:56 (IST) 22 Jun 2023

जो बाइडेन ने पीएम मोदी को लेकर किया ट्वीट

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। बाइडेन ने लिखा है- Welcome to the White House, Mr. Prime Minister

https://twitter.com/POTUS/status/1671869402575192065