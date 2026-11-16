प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना होंगे। वे वहां दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे और 16-17 नवंबर को होने वाले ‘आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन)-भारत शिखर सम्मेलन’ और ‘पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन’ में हिस्सा लेंगे। इन सम्मेलनों के एजेंडे में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और विकास साझेदारी जैसे तीन प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।

मनीला में इन सम्मेलनों के साथ-साथ क्वाड नेताओं के एक शिखर सम्मेलन के आयोजन की भी संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के शामिल होने की उम्मीद है।

अमेरिकी मंत्री डायलन जॉनसन ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “हम अगले हफ्ते आसियान के दौरान क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप देने के लिए काम कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले दो वर्षों में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ पांच बैठकें की हैं, जिनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनों में हुई हैं। उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद रुबियो ने सबसे पहले क्वाड देशों के मंत्रियों और इस चार-देशीय समूह के शेरपाओं (प्रतिनिधियों) से बात की थी, जो नियमित रूप से हर महीने बातचीत और बैठकें करते रहे हैं।

समुद्री सहयोग बढ़ता हुआ पहलू

अधिकारियों के अनुसार, भारत और आसियान के बीच कई क्षेत्रों में समुद्री सहयोग एक महत्वपूर्ण और लगातार बढ़ता हुआ पहलू है। वर्ष 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ घोषित किया गया है। इससे समुद्री सुरक्षा, समुद्री संरक्षा, कनेक्टिविटी और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले, विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा, “भारत का दृढ़ विश्वास है कि हिंद महासागर से जुड़ा देश होने के नाते, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के इस अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के करीब है, आसियान सदस्य देशों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाना, चाहे वह पूरे समूह के स्तर पर हो या अलग-अलग देशों के साथ, हम दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे हम अपने आसपास हो रहे तेजी से बदलते भू-राजनीतिक हालात का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनेंगे। साथ ही, मुझे लगता है कि इससे पूरे एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।”

टंडन ने कहा, “2026 में हमने ‘भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष’ मनाया, जिसके तहत कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इसका मुख्य उद्देश्य यह रेखांकित करना था कि हमारे बीच के विशेष संबंध इसलिए हैं क्योंकि हमारे समुद्री क्षेत्र एक-दूसरे से सटे हुए हैं।”

मनीला में रविवार को 49वें आसियान शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आसियान सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप दक्षिण चीन सागर में एक प्रभावी और ठोस आचार संहिता बनाने की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया।

मार्कोस ने फिलीपींस की आसियान अध्यक्षता के तहत समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रमुख प्राथमिकता बताया। उन्होंने शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय नियमों को मजबूत करने और आपसी बातचीत को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मोदी के कार्यक्रम में सोमवार को मार्कोस की तरफ से आयोजित डिनर शामिल है। इसमें अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हिस्सा लेंगे। मंगलवार को, वह आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा, अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी और संभवतः वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है।

आर्थिक सहयोग भारत-आसियान संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ

अधिकारियों के अनुसार, आर्थिक सहयोग भारत-आसियान संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों पक्ष व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और एक लचीली और सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण भारत और आसियान के बीच संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अधिकारियों ने बताया, “भारत आसियान एकीकरण पहल का समर्थन करता है। इसके जरिये भारत कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और तिमोर लेस्ते में विकास के अंतर को कम करने के लिए क्षमता निर्माण के प्रयासों में मदद कर रहा है।”

वर्ष 2027 में आसियान-भारत संबंधों की 35वीं वर्षगांठ और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। यह इस साझेदारी को और गहरा और व्यापक बनाने का एक अवसर होगा। अगले साल आसियान अपनी स्थापना के 60 वर्ष भी पूरे करेगा।

2014 के बाद से आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में मोदी की यह 13वीं भागीदारी होगी, जो यह दिखाती है कि भारत, आसियान के साथ अपनी साझेदारी को कितनी अहमियत देता है। अधिकारियों ने बताया कि यह दौरा ‘आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ की प्रगति की समीक्षा करने, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगा।

फिलीपींस 2026 में एक साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना थीम के तहत आसियान की अध्यक्षता करेगा। विदेश मंत्रालय के सचिव टंडन ने कहा, “लगभग 60 सालों के अपने अस्तित्व के दौरान, आसियान ने एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में और अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक मंच के रूप में उल्लेखनीय परिपक्वता हासिल की है। पिछले छह दशकों में उनके प्रयास कितने सफल रहे हैं, यह वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। आपको बस उस क्षेत्र के 50 और 60 के दशक के इतिहास को याद करना है और आज की स्थिति से उसकी तुलना करनी है। आसियान अब एक सामूहिक संगठन के रूप में अपनी अंतर्निहित ताकतों का उपयोग करके, इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए एक लोकोमोटिव के रूप में काम करने में सक्षम है।”

पूर्वी एशिया सम्मेलन प्रक्रिया भी आसियान के नेतृत्व वाला अनूठा समूह

उन्होंने कहा, “भारत, आसियान समूह के साथ कई स्तरों पर जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारों के प्रमुखों का सर्वोच्च स्तर भी शामिल है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा इसी बारे में है।” उन्होंने कहा, “पूर्वी एशिया सम्मेलन प्रक्रिया भी आसियान के नेतृत्व वाला एक बहुत ही अनूठा समूह है, जिसमें आठ नेता शामिल होते हैं। इसे नेताओं के नेतृत्व वाला एक मंच माना जाता है, जहां आसियान और इन आठ देशों के नेता एक अनौपचारिक माहौल में वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों और साझा चिंता के विषयों पर चर्चा करते हैं।”

उन्होंने बताया कि इस वर्ष की ईस्ट एशिया समिट प्रक्रिया का नेतृत्व आसियान अध्यक्ष, यानी फिलीपींस कर रहा है। टंडन ने कहा, “यह भी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि आसियान की सामूहिक कूटनीति कितनी सफल रही है। ईस्ट एशिया समिट प्रक्रिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एक साथ लाने की बड़ी क्षमता हासिल कर ली है। इसका प्रमाण यह है कि हर साल इसमें बहुत उच्च स्तरीय भागीदारी देखने को मिलती है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री की भागीदारी भी शामिल है। हालांकि, यह केवल एक मंच है, लेकिन यह इस क्षेत्र के लिए नियम तय करने वाले एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है।”

अधिकारियों ने बताया कि यह यात्रा भारत-आसियान संबंधों में आ रही तेजी को और आगे बढ़ाएगी। इससे समुद्री सुरक्षा, आपदा तैयारी और उससे निपटने की क्षमता, व्यापार और निवेश, रक्षा, कनेक्टिविटी, विकास साझेदारी और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

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