Kochi Water Metro: पीएम मोदी आज करेंगे देश की पहली वॉटर मेट्रो का उद्घाटन, किराए से लेकर खासियत तक… यहां पढ़ें पूरी डिटेल

Kochi Water Metro: कोच्चि मेट्रो को 2017 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को 2019 में ही पूरा होने की उम्मीद थी। हालांकि इसकी डेट लगातार आगे बढ़ती रही।

Kochi Water Metro: कोच्चि वॉटर मेट्रो की पीएम मोदी मंगलवार को उद्धघाटन करेंगे। (फोटो सोर्स: @CMOKerala)

PM Modi Kerala Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को नई सौगात देने जा रहे हैं। वह देश की पहली वॉटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। यह प्रोजेक्ट अपने आप में बेहद खास है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है। यह प्रोजेक्ट करीब 1,136 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। वॉटर मेट्रो कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। कोच्चि (kochi) व आस-पास के दस द्वीपों के बीच शुरू हो रही सेवा ऐसे शहरों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है, जहां पारंपरिक मेट्रो रेल में कई बाधाएं हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। क्या होगी खासियत कोच्चि में वॉटर मेट्रो (Water Metro) से सफर करना लोगों के लिए काफी किफायती है। वहीं ट्रैफिक की समस्या ना होने से लोगों का समय भी बचेगा। यात्रा के शुरुआती दौर में 75 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। लोगों को हर 15 मिनट में आवाजाही के लिए मेट्रो मिलेगी। फिलहाल कुल 78 इलेक्ट्रिक नौकाएं शामिल की गई हैं जिनकी संख्या जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाई भी जा सकेगी। शुरुआत में यह सुविधा लोगों को सिर्फ 12 घंटे मिलेगी। हर मेट्रो में 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित सभी नौकाएं हाइब्रिड और बैटरी चालित हैं। हालांकि, उनके पास डीजल से चलने वाले जनरेटर का बैकअप है। मेट्रो रेल के डिब्बों में उपलब्ध सभी यात्री सुविधाएं वोट्स पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा वोट जेटी को मेट्रो स्टेशनों के समान डिजाइन किया गया है। सभी जेटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड होंगे। जब सेवाएं जोरों पर शुरू होंगी तो अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम में घोषणाएं की जाएंगी। वातानुकूलित केबिनों वाली नावों में यात्रियों का प्रवेश और निकास महानगरों की तरह ही होगा। Also Read Kedarnath Dham: केदारनाथ धाम के कपाट खुले, मौसम विभाग का अलर्ट, सरकार ने रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक कितना होगा किराया इस मेट्रो में न्यूनतम टिकट किराया 20 रुपये और अधिकतम 40 रुपये होगा। इसके अलावा यात्रियों को साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक पास भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पास से छूट का लाभ भी ले सकते हैं। 12 यात्राओं के साथ साप्ताहिक यात्रा पास की कीमत 180 रुपये रखी गई है। वहीं 50 ट्रिप के साथ 30 दिनों का पास 600 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा 90 दिनों के लिए 150 ट्रिप वाला पास लेने के लिए 1500 रुपये देने होंगे। 7 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रत्येक वोट में 50 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ 100 यात्री बैठ सकते हैं। क्या रहेगा समय KWML और KMRL के एमडी लोकनाथ बेहरा के मुताबिक आम लोगों के लिए यह सुविधा 26 अप्रैल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। इसमें में भी पहला रूट यानी हाई कोर्ट-वाइपिन 26 अप्रैल सुबह 7 बजे से और दूसरी रूट व्य्त्तिला-कक्कनाड टर्मिनल पर 27 अप्रैल की सुबह 7 बजे से परिचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआत में वॉटर मेट्रो सर्विस सुबह 7 बजे शुरू होगी और रात 8 बजे तक चलेगी। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram