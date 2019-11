करतारपुर कॉरिडोरः PM मोदी ने ऐतिहासिक गुरुद्वारे में टेका मत्था, 500 से ज्यादा भारतीय यात्रियों को दिखाएंगे हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ समय बाद करतारपुर गलियारे में यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे जिसे एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) भी कहा जाएगा। डेरा बाबा नानक की ओर रवाना होने से पहले शनिवार सुबह प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर लोधी में ऐतिहासिक बेर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले 500 से अधिक भारतीय तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पाकिस्तान के पंजाब में नारोवाल जिले में करतारपुर तक जाने वाले कॉरिडोर को गुरू नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शनिवार को खोला जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे जिसे एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) भी कहा जाएगा। तीर्थयात्री 4.5 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित कॉरिडोर से जाने के लिए यहीं से मंजूरी प्राप्त करेंगे, जो भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगा। बाद में वह डेरा बाबा नानक में एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे। आईसीपी की जांच चौकी के उद्घाटन से भारतीय तीर्थयात्रियों को करतारपुर साहिब जाने में सुविधा होगी।

Blessed morning at the Shri Gurudwara Ber Sahib in Sultanpur Lodhi. pic.twitter.com/1lpwHRZbLT

— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2019