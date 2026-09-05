प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। शिक्षक दिवस के दिन शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिससे यह अवसर और भी खास हो गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है और वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है।

युवाओं पर बीजेपी का फोकस

पीएम मोदी का यह संबोधन युवा पीढ़ी की शिक्षा, आकांक्षा और प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही यह संबोधन बीजेपी की व्यापक Gen Z आउटरीच पहल के तहत भी किया जा रहा है। हाल ही में बीजेपी ने अपने मंत्रियों को हर दिन एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम संबोधित कर युवाओं से जुड़ने के लिए कहा है।

बयान में कहा गया है कि प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी सर श्री राम ने 1926 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। एक सदी के दौरान कॉलेज ने कई पीढ़ियों के विद्वानों, पेशेवरों, प्रशासकों, उद्यमियों, नीति निर्माताओं और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को तैयार किया है। पीएम मोदी ऐसे समय में एसआरसीसी के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, जब भाजपा ने युवा पीढ़ी तक पहुंच बनाने के अपने प्रयास तेज किए हैं।

13 साल पहले SRCC के कार्यक्रम में हुए थे शामिल

पीएम मोदी इससे पहले 2013 में एसआरसीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री ने इस साल अप्रैल में कॉलेज की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने आवास पर कॉलेज के शासी मंडल और एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस अवसर पर उन्होंने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया था।

भाजपा ने हाल ही में अपने जनरेशन Z आउटरीच कार्यक्रम के लिए एक टीम का गठन किया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नेताओं और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाना है। इस पहल का लक्ष्य युवा भारतीयों की आकांक्षाओं को समझना और संवाद एवं भागीदारी के अधिक अवसर पैदा करना है। पार्टी के इस आउटरीच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं के साथ पारंपरिक राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहने के बजाय प्रत्यक्ष जुड़ाव और संवाद पर ध्यान केंद्रित करना है।

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में कथित हमले के आरोपी और खुद को ‘इन्फ्लुएंसर’ बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को शुक्रवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक, भारद्वाज अपने घर से बुलेट मोटरसाइकिल पर निकले थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें