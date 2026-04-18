प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात साढ़े आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा से पारित ना होने के बाद पीएम मोदी का यह संबोधन होने जा रहा है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी पीएम मोदी ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की थी, उन्होंने यहां तक कहा था कि इस भूल की कीमत विपक्ष को चुकानी पड़ेगी। अब इस बीच रात साढ़े आठ बजे पीएम मोदी का संबोधन होना है।

जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल से संबंधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका था। इस विधेयक पर दो दिनों तक लगातार चर्चा हुई। इसके बाद शुक्रवार शाम हुई वोटिंग में यह विधेयक गिर गया। इस संशोधन विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट किया जबकि विरोध में 230 वोट पड़े।

लोकसभा में क्यों गिरा था बिल?

लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पर वोटिंग में कुल 528 सांसदों ने मतदान किया था। इसके चलते विधेयक पारित होने के लिए 326 सांसदों के मत की जरूरत थी, लेकिन पक्ष में केवल 298 वोट ही पड़े। इसके चलते यह बिल पारित नहीं हो पाया।

बीजेपी का स्टैंड

बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाने पर ले रही है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% अधिकार मांग रही थी। उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर, उनके अधिकार से वंचित रखा जाए, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल डूबे हुए थे। भाजपा के लिए ये सत्ता का संघर्ष नहीं, समानता का अधिकार देने का प्रश्न था। आज कांग्रेस की प्रेसवार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया।

कांग्रेस का स्टैंड

प्रियंका गांधी ने भी विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की सरकार की जो साजिश थी, उसको रोका गया। यह संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी और यह सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर साफ दिख रहा था…मुझे लगता है कि यह एक साज़िश है कि किसी तरह उन्हें सत्ता में बने रहना है… इसलिए इसे हासिल करने के लिए, वे महिलाओं का इस्तेमाल करके हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग कर रहे हैं… उन्होंने सोचा कि अगर यह पास हो गया, तो वे जीत जाएंगे। अगर यह पास नहीं हुआ, तो वे दूसरी पार्टियों को महिला विरोधी बताकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे… हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए मसीहा बनना आसान नहीं है