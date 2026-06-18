प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। पीएम मोदी ने पेरिस शहर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह शहर एक विचार और नवाचार के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को लेकर कहा कि यहां कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है तो कोई बंगाली है। यानी भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां देखने को मिलता है।
पीएम मोदी ने कहा, “आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं, जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 वर्ष तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति है, जिसने एक चायवाले को यहां तक पहुंचा दिया। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है, वो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।”
12 वर्षों में भारत के निर्यात में 35 गुना वृद्धि हुई- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के निर्यात में 35 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश की मोबाइल निर्माण इकाइयों में उल्लेखनीय 100 गुना वृद्धि हुई है, जिससे भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस तेज प्रगति और विकास के बल पर भारत अब सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
पीएम मोदी ने कहा, “बीते 12 साल में भारत का GDP दोगुना हुआ है। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। हाईवे निर्माण की स्पीड तीन गुना बढ़ गई। मेट्रो नेटवर्क चार गुना बड़ा हो गया है। आज भारत की कहानी सिर्फ Economic Progress की कहानी नहीं है। ये Social Transformation की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़े से या अंक से नहीं मापा जा सकता, वो है, 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ उपलब्धि के 12 साल नहीं हैं, ये भारत की आकांक्षाओं को नई बुलंदी देने का काल रहा है।”
भारत पहचान को डिजिटाइज़ कर रहा- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत न केवल पहचान को डिजिटाइज़ कर रहा है, बल्कि लगभग 90 करोड़ नागरिकों के लिए विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य आईडी भी बना चुका है। उन्होंने कहा कि इसके कारण चिकित्सा रिकॉर्ड अब सुरक्षित और आसानी से सुलभ हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना कुशल और सुविधाजनक हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसने सोचा होगा कि हाई-स्पीड इंटरनेट सबसे दूरदराज के गांवों तक भी पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि ये भारत की आकांक्षाओं का नया युग है। जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जहां रेल पहुंची है, वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं, जहां हाइवे पहुंचा है वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं, जहां इंटरनेट पहुंचा वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं, आज भारत के लोग अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका संकल्प है।
पीएम मोदी ने कहा, “आज से 50 या 100 साल बाद जब इस कालखंड की समीक्षा होगी, तब ये बात उभर कर सामने आएगी कि इस कालखंड को भारत की आकांक्षाओं ने ड्राइव किया। आज का भारत, भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है, जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते सिर्फ व्यापार से तय होते थे, आज व्यापार के साथ-साथ ट्रस्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है। हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है। हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है, जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत, विश्व में एक Trusted Partner के रूप में उभर रहा है।”
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फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस में हमारी कुछ बेहतरीन बैठकें हुईं, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ हमारी कुछ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें