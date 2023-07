PM Modi: ‘जिनकी अपनी गारंटी नहीं, वो गारंटी देने के काम कर रहे हैं’, केजरीवाल के ‘रेवड़ी’ तंज पर PM मोदी का जोरदार पलटवार

pm modi: प्रधानमंत्री कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आईं हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वे ज़मानत पर बाहर घूम रहे हैं।

pm modi

PM Modi: मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रेवड़ी वाले बयान पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि जिनकी अपनी गारंटी नहीं..वो गारंटी देने के काम कर रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में अपनी योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा था कि ‘मैं दिल्ली में सात तरह की फ्री रेवड़ियां देता हूं तो मोदी जी बहुत गुस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं है वे आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में ‘खोट और गरीब पर चोट’।’ मोदी ने कहा कि उनकी(कांग्रेस) गारंटी का मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज वे एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। वे हमेशा पानी पीकर एक दूसरे को कोसते रहे हैं, यानि विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आईं हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वे ज़मानत पर बाहर घूम रहे हैं। घोटालों के आरोप में सज़ा काटने वाले एक मंच पर दिख रहे हैं। वे देशविरोधी तत्वों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज के बीच दिए अपने संबोधन में कहा, ‘हमारे लिए आदिवासी सिर्फ एक वोटर नहीं हैं। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे रानी दुर्गावती जी की इस पावन धरती पर आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन अभियान की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गोंड समाज, भील समाज और अन्य हामरे आदिवासी समाज के लोग हैं।

