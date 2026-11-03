प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गरीबी के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में गरीबी से लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित थी, जबकि आज भारत जमीन पर गरीबी को हराने की दिशा में काम कर रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले 12 साल में देश के करीब 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं।

पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो लाइन-3 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने भारत में गरीबी कम होने के दावे के समर्थन में विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने पर जोर दिया है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट का दिया हवाला

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) के आधार पर प्रतिदिन 3 डॉलर से कम पर गुजारा करने वाले लोगों की हिस्सेदारी 2023 में घटकर 2.6 फीसदी रह गई।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ गरीबों को आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देना है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास कार्यों ने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की है।

गरीबों तक सीधे पहुंच रहा सरकारी योजनाओं का पैसा

पीएम मोदी ने कहा कि पहले गरीबों के लिए भेजी जाने वाली आर्थिक मदद में काफी गड़बड़ियां और लीकेज होती थीं। हालांकि, अब सरकारी योजनाओं का पैसा ज्यादा प्रभावी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। इससे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2009-10 में गरीब कल्याण मेला की शुरुआत की गई थी। इस पहल का मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना था।

उन्होंने कहा कि 25 साल पहले शुरू हुआ यह काम आज भी जारी है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों को सिर्फ सहायता न मिले, बल्कि उन्हें गरीबी से बाहर निकलने के लिए जरूरी अवसर और सुविधाएं भी मिलें।

गरीबी से बाहर आए लोगों का नया मध्यम वर्ग बना

पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले 12 साल में करीब 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में एक नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की और गरीबी में कमी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और लोगों की जिंदगी में सुधार आता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, मुश्किल वैश्विक हालात के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

महाराष्ट्र के किसानों के साथ खड़ी है सरकार: पीएम मोदी

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किसानों की परेशानियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य के कई किसान सूखे और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।

पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को तत्काल राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री ने आम लोगों से भी किसानों की मदद करने और उनके संघर्ष को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानियों को भूलना नहीं चाहिए और उनकी देखभाल करना समाज की जिम्मेदारी है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की कुल 358 तहसीलों में से 304 में सूखे या सूखे जैसी स्थिति घोषित की गई है। ऐसे में राज्य के किसानों के लिए राहत और आर्थिक सहायता की जरूरत बढ़ गई है।

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