प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल से संबंधित घटना का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और राष्ट्रपति का अपमान किया है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है लेकिन कल बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का घोर अपमान किया।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा, “देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थीं। लेकिन राष्ट्रपति का सम्मान करने के बजाय, टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन का बहिष्कार किया। मुर्मू जी स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं और आदिवासी समुदाय के विकास को लेकर चिंतित रही हैं। टीएमसी सरकार ने उस आयोजन को कुप्रबंधन के भरोसे छोड़ दिया। यह न केवल राष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान है। यह संविधान की भावना का अपमान है। यह लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है।”

अहंकार शक्तिशाली व्यक्ति का भी नाश करता है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अहंकार ही उसका नाश करता है। उन्होंने कहा कि आज देश की राजधानी से मैं आप सभी से अपील करता हूं कि टीएमसी की गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार, जिसने एक आदिवासी राष्ट्रपति की गरिमा का अपमान किया है, जल्द ही चकनाचूर हो जाएगा।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक महिला, एक आदिवासी, देश की राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। देश भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समुदाय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी।” पढ़ें क्या राष्ट्रपति के स्वागत में मुख्यमंत्री का होना जरूरी?

(यह भी पढ़ें- ममता सरकार पर भड़के पीएम मोदी, राष्ट्रपति ने बताया छोटी बहन)

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा विवादों में घिर गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थीं। प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति का स्वागत राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करना चाहिए था। हालांकि ममता बनर्जी नहीं पहुंचीं। इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरा मामला