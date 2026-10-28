प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने चार राज्यों में हुए विधान परिषद चुनाव का जिक्र करते हुए एक X पोस्ट में पूछा कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली। उन्होंने बैलट पेपर से हुए चुनाव का भी जिक्र किया। चार राज्यों में 28 विधान परिषद सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से 12 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। हालांकि सभी पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।

पीएम मोदी ने कसा तंज

पीएम मोदी ने X पर पोस्ट में लिखा, “4 बड़े राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 28 सीटों पर MLC चुनाव हुए। चुनाव बैलेट पेपर से हुए। अंदाज़ा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?”

MLC elections in 28 seats across 4 big states – Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Karnataka.



Elections held using ballot papers.



Guess how many seats Congress won? 🧐 — Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2026

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद सूपड़ा साफ

एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक में भी एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। कर्नाटक में विधान परिषद की चार सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से तीन बीजेपी और एक पर उसकी सहयोगी जेडीएस ने जीत दर्ज की। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और डीके शिवाकुमार मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में यहां पर विधान परिषद चुनाव में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया।

कहां-कहां चुनाव लड़ी थी कांग्रेस?

महाराष्ट्र में तीन सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, यहां पर भी तीनों सीटों पर कांग्रेस हार गई। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पार्टी सभी सीटों पर हार गई। कर्नाटक में चार सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सभी पर उसकी हार हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी, ऐसे में उसने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा।

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बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना की स्नातक सीट से जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार ने जीत हासिल की है। अब केवल उनकी जीत का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नीरज कुमार ने अपनी जीत के लिए पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार और निशांत कुमार का शुक्रिया अदा किया और अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।