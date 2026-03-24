अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसकी जानकारी दी।

ट्रंप से पीएम मोदी ने की बात

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने X पर एक पोस्ट में कहा, “राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखने का महत्व भी शामिल है।”

राज्यसभा में क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने मंगलवार को ही राज्यसभा में पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, “युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार बातें कर रहे हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है।”

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर्स हो- ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई भी संकट हो, हमारे हौसलों और प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सदन और देश को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं।

सरकार LPG के अलावा PNG पर दे रही जोर

पीएम मोदी ने कहा, “हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में LPG के अलावा PNG पर भी बल दे रही है। जैसे भारत का 90 प्रतिशत से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है। ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया है। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उसे रिकवर होने भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो- इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे इकोनॉमी का फंडामेंटल बहुत मजबूत है।”

पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हों। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों- यही एकमात्र विकल्प है।

(यह भी पढ़ें- राहुल गांधी बोले- पीएम मोदी भूल गए कोविड में क्या किया था)

पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से भारत में उपजे हालातों पर सरकार का पक्ष रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी की बात पसंद नहीं आई। पढ़ें पूरी खबर