कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन को अवधि बढ़ाने के संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश को संबोधित किया। उनके संबोधन से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है। उनके इस वीडियो मैसेज पर बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, धन्यवाद अपनी तबतीयत का ध्यान रखिए।

सूत्रों की मानें तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पीएम मोदी के संबोधन से पहले सोनिया गांधी का वीडियो मैसेज देना पंसद नहीं आया है। उनका कहना है कि यह मैसेज पीएम के संबोधन के बाद भी दिया जा सकता है। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। हर किसी साथ आना होगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से घरों के बाहर नहीं निकले की गुजारिश की और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

Thank you Sonia Ji, Take care of your health.

