प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को जन्मदिन की बधाई दी। इस बधाई संदेश से एक बात और स्पष्ट हो गई कि फड़नवीस अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं। फड़नवीस बुधवार को 56 साल के हो गए और सत्ताधारी महायुति और विपक्ष में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या वह 2024 से 2029 तक पूरे पांच साल का टर्म पूरा करेंगे, या दिल्ली में कोई बड़ी भूमिका निभाएंगे?

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी के लिखे पत्र से यह बात पक्की होती दिख रही है। इसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि फड़नवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र और ऊंचाइयों को छुएगा। इस लाइन को BJP के पदाधिकारी इस साफ़ संकेत के तौर पर देख रहे हैं कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं।

बीजेपी के एक सीनियर पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आम तौर पर जन्मदिन की बधाई दो लाइनों में होती है। पदाधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी ने सीएम फड़नवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की तरक्की का खास तौर पर ज़िक्र किया, और यह साफ तौर पर बताता है कि वह राज्य में पूरे टर्म तक बने रहेंगे।

फड़नवीस सिर्फ 2029 तक ही नहीं, बल्कि 2034 तक रहेंगे- बावनकुले

वरिष्ठ मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा, “हम जानते हैं कि फड़नवीस सिर्फ 2029 तक ही नहीं, बल्कि 2034 तक ही यहां रहेंगे। राज्य BJP में कोई भी उनके कद या विजन से मेल नहीं खाता और विकसित भारत 2047 में महाराष्ट्र की भूमिका उन्हें सीएम के लिए एकमात्र सही विकल्प बनाती है।”

पार्टी के अंदरूनी लोग दिल्ली शिफ्ट होने की बातचीत को गठबंधन की राजनीति में बार-बार होने वाला पैटर्न बताते हैं, न कि कोई असली खतरा। पार्टी के एक पॉलिटिकल मैनेजर ने कहा, “फड़नवीस के दिल्ली शिफ्ट होने की ये सारी चर्चाएं अक्सर महायुति के एक हिस्से, (जिसमें हमारे गठबंधन के साथी भी शामिल हैं) द्वारा उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए शुरू की जाती हैं। यह एक पैटर्न है जिसे अब हम गठबंधन की राजनीति का हिस्सा मानते हैं।”

एनसीपी का क्या है बयान?

अंदरूनी सूत्र ने कहा कि गठबंधन के साथी इस तरीके का इस्तेमाल सीएम पद पर दावा करने की उम्मीद में करते हैं, जबकि विपक्ष इसका इस्तेमाल BJP के अंदर दरारें दिखाने के लिए करता है। इस हफ्ते इन अटकलों को कई बार हवा मिली। एनसीपी मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि उन्होंने प्रार्थना की कि फड़नवीस को PM के तौर पर सही समय पर देश को लीड करने का मौका मिले और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के तौर पर काम करने का मौका मिले। यह बात NCP (SP) नेता जयंत पाटिल और फडणवीस के बीच मीटिंग की चर्चा के बीच आई।

अंदर के लोग दत्तात्रेय भरणे के कमेंट्स को NCP के अंदरूनी पावर स्ट्रगल के बीच BJP और NCP के बीच गुडविल बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा, अंदर के लोगों का कहना है कि जब भी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आते हैं, तो शिंदे की पार्टी का एक ग्रुप इसी तरह की लीडरशिप-चेंज कहानी को फिर से शुरू कर देता है।

बीजेपी के चीफ मीडिया सेल इंचार्ज नवनाथ बान ने सीधे कहा। उन्होंने कहा, “फडणवीस 2029 के महाराष्ट्र चुनावों को लीड करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।” महाराष्ट्र में 1995 से 2026 तक ज़्यादातर गठबंधन सरकारें चली हैं।

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CJP समर्थकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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