प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। कई हिस्सों में संघर्ष जारी है और ऐसे समय में भारत और यूरोप के बीच बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब (Alexander Stubb) के साथ संयुक्त प्रेस बयान के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया, इन संघर्षों ने वैश्विक माहौल को अस्थिर बना दिया है। ऐसे माहौल में भारत और यूरोप जैसे बड़े कूटनीतिक साझेदारों का साथ आना पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक संकेत है।

“गोल्डन एरा” में प्रवेश कर रहे हैं हमारे रिश्ते

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोप के रिश्ते अब एक “गोल्डन एरा” में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई ताकत देगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 की शुरुआत में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस समझौते से भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और मजबूती मिलेगी।

पीएम मोदी ने भारत-फिनलैंड साझेदारी के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को आपस में जोड़ा है। इसके अलावा फिनलैंड के आर्किटेक्ट्स के सहयोग से भारत में चेनाब रेल ब्रिज का निर्माण हुआ, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है।

उन्होंने यह भी बताया कि असम के नुमालीगढ़ (Numaligarh) में दुनिया की सबसे बड़ी बांस से बायो-एथेनॉल बनाने वाली रिफाइनरी भी भारत-फिनलैंड सहयोग का ही परिणाम है। इन सफल उदाहरणों से प्रेरित होकर अब दोनों देश अपने संबंधों को “डिजिटलीकरण और सस्टेनेबिलिटी में रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक ले जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री के मुताबिक यह साझेदारी कई हाई-टेक क्षेत्रों में सहयोग को तेज करेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G टेलीकॉम, क्लीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह साझेदारी दुनिया को भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और सुरक्षित सप्लाई चेन उपलब्ध कराने में मदद करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों की राय है कि केवल सैन्य संघर्ष से किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे यूक्रेन का संकट हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, भारत हमेशा शांति की दिशा में होने वाले हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार अब सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि बेहद तत्काल जरूरत बन चुका है।

