प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने 10 हजार 800 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उनके निशाने पर लेफ्ट और कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने केरल को केरलम कहकर पुकारा।

कांग्रेस-लेफ्ट द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें- पीएम मोदी

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने कहा, “मैं देश से कहूंगा कि कांग्रेस-लेफ्ट द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें, सतर्क रहें। पश्चिम एशिया में आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे लाखों भाई-बहन वहां काम करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आज देश में भाजपा-एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा है, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। ईराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम- आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले।”

‘खाड़ी देशों की सरकारें हमारे नागरिकों की रक्षा कर रही’

पीएम मोदी ने आगे कहा, “मैं इस बात के लिए भी आभारी हूं कि खाड़ी देशों की सरकारें हमारे नागरिकों की रक्षा कर रही हैं। हमारे भारतीय दूतावास चौबीसों घंटे उनकी सहायता कर रहे हैं। भोजन, चिकित्सा या कानूनी सहायता, सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन यह दुखद है कि ऐसे वैश्विक संकटों में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है और ऐसे बयान दे रही है जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है और लोगों को परेशानी हो सकती है, ताकि वे मोदी को दोषी ठहरा सकें। वर्तमान संकट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं।”

पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि केरल में भी सौर परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है और पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों ने देश को विदेशी राष्ट्रों पर और अधिक निर्भर बना दिया है और आज वे मिलकर अफवाहें फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के इस समय में भी कांग्रेस, वामपंथी और उनका समूह देश में भय पैदा करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं देश से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के प्रति सतर्क और सावधान रहें।

कांग्रेस-लेफ्ट पर पीएम मोदी ने साधा निशाना

कांग्रेस-लेफ्ट पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, “आपको केरल में भाजपा-एनडीए की सरकार बनानी चाहिए। आपने कांग्रेस और वामपंथियों को 70 साल से अधिक का समय दिया है। अब भाजपा-एनडीए को मौका दीजिए ताकि वे आपकी सेवा कर सकें। आपको विकसित केरल की एक झलक देखने को मिलेगी। आपको मोदी की गारंटी प्राप्त है।21वीं सदी के पहले 25 वर्षों में एलडीएफ और यूडीएफ ने युवा शक्ति के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस को युवाओं की क्षमता पर भरोसा तक नहीं है। कांग्रेस के नेता को यह भी नहीं पता कि भारतीय युवा ड्रोन निर्माण में कमाल कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि भारत में कई कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। उन्हें यह नहीं पता कि केरल के युवा ड्रोन स्टार्टअप बना रहे हैं। उनकी सोच संकीर्ण है और वे भारत के विकास को नहीं देख सकते।”

पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ भाजपा-एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने मिलकर सरकारें चलाई हैं और इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है। आज ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस-लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। पढ़ें राघव चड्ढा ने संसद में टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर उठाए सवाल

(यह भी पढ़ें- बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में गैर सनातनी के प्रवेश पर रोक)

उत्तराखंड के बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में इस वर्ष से गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित रहेगा। मंदिर समिति के एक पदाधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी खबर