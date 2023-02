नेहरू, इंदिरा का नाम लेकर PM ने बोला गांधी परिवार पर हमला, बोले- 90 बार गिराई गईं चुनी हुई सरकारें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार पर आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने और नेहरू को महान बताने पर कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया।

राज्य सभा में गुरुवार को बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- एएनआई)

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कई दिनों तक चली चर्चा का गुरुवार को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर नाम को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों को सरकार की योजनाओं के नाम और नामों में संस्कृत शब्दों से दिक्कत थी। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर थीं… मुझे समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी के लोग नेहरू को अपना उपनाम (Surname) क्यों नहीं रखते, डर और शर्म की क्या बात है?” पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 50 बार Article 356 का किया दुरुपयोग प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “किस पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराई गईं, कौन थे वो लोग? एक प्रधान मंत्री ने अनुच्छेद 356 का 50 बार उपयोग किया और वह नाम है इंदिरा गांधी। केरल में कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई जिसे पंडित नेहरू ने पसंद नहीं किया और उसे गिरा दिया गया।” मोदी बोले- कांग्रेस ने देश के छह दशक बर्बाद कर दिये प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस ने साठ सालों में देश में मजबूत बुनियाद रखी और मोदी उसका श्रेय ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि जब 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें नजर आया कि 60 साल में ‘‘कांग्रेस के परिवार’’ ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हो सकता है कि उनका इरादा नेक होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं। जब वह गड्ढे खोद रहे थे… छह-छह दशक बर्बाद कर दिये थे, उस समय दुनिया के छोटे-छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे… आगे बढ़ रहे थे।’’ प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने तीन बज कर करीब 57 मिनट पर बैठक साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

