\u0938\u094d\u0935\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930\u0924\u093e \u0926\u093f\u0935\u0938 \u0915\u0947 \u092d\u093e\u0937\u0923 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0940\u090f\u092e \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092a\u093e\u0902\u091a \u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 13.5 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c \u0932\u094b\u0917 \u0917\u0930\u0940\u092c \u0938\u0947 \u0928\u094d\u092f\u0942 \u092e\u093f\u0921\u093f\u0932 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0941\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092b\u093f\u0930 \u0935\u094b \u092c\u094b\u0932\u0947 \u0915\u093f \u091c\u092c \u0917\u0930\u0940\u092c\u0940 \u0916\u0924\u094d\u092e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0924\u094b \u092e\u093f\u0921\u093f\u0932 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u092a\u0949\u0935\u0930 \u092c\u0922\u093c \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u0915\u093e \u0915\u0939\u0928\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u0917\u0930\u0940\u092c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0916\u0930\u0940\u0926 \u0915\u094d\u0937\u092e\u0924\u093e \u092c\u0922\u093c\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0924\u094b \u092e\u093f\u0921\u093f\u0932 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u094b\u092c\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092c\u0922\u093c\u094b\u0924\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u090f\u0915\u094d\u0938\u092a\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0940 \u090f\u0915 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 \u0910\u0938\u093e \u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u091c\u093f\u0928 13.5 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u0940\u090f\u092e \u0928\u0947 \u091c\u093f\u0915\u094d\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0935\u094b \u0928\u0940\u0924\u093f \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0940 17 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u0915\u094b \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0936\u093f\u0924 \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940 \u0921\u093e\u0907\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0949\u0935\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0907\u0902\u0921\u0947\u0915\u094d\u0938 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0947 \u0939\u0935\u093e\u0932\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0939\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u092f\u0947 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f 2021 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0908 \u0925\u0940\u0964 2023 \u0915\u0947 \u0907\u0902\u0921\u0947\u0915\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0925 \u092b\u0947\u092e\u093f\u0932\u0940 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0925 \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 (2019-21) \u0915\u0947 \u0921\u093e\u091f\u093e \u0915\u093e \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u091a\u094c\u0925\u0947 \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 \u0915\u0947 (2015-16) \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0902\u091a\u0935\u0947 \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 (2019-21) \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940 \u0921\u093e\u0907\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0949\u0935\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 NHFS \u0915\u0940 \u091a\u094c\u0925\u0940 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0902\u091a\u0935\u0940 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940 \u0921\u093e\u0907\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0942\u0905\u0930 \u0915\u093e \u0906\u0902\u0915\u0921\u093c\u093e 25 \u092b\u0940\u0938\u0926\u0940 \u0938\u0947 \u0917\u093f\u0930\u0915\u0930 15 \u092b\u0940\u0938\u0926\u0940 \u0924\u091a\u0915 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 13.5 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c \u0932\u094b\u0917 \u0917\u0930\u0940\u092c\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0906\u090f\u0964 \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948 \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940 \u0921\u093e\u0907\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0949\u0935\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0907\u0902\u0921\u0947\u0915\u094d\u0938 \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940 \u0921\u093e\u0907\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0949\u0935\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0924\u0940\u0928 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091a\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f, \u092a\u094b\u0937\u0923, \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u0914\u0930 \u091c\u0940\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0938\u094d\u0924\u0930 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0902\u0921\u0947\u0915\u094d\u0938 \u0915\u094b \u092c\u0928\u093e\u0924\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0935\u094b \u0939\u0940 \u0924\u0930\u0940\u0915\u093e \u0905\u092e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u094b \u0911\u0915\u094d\u0938\u092b\u094b\u0930\u094d\u0921 \u092a\u0949\u0935\u0930\u094d\u091f\u0940 \u090f\u0902\u0921 \u0939\u094d\u092f\u0942\u092e\u0928 \u0921\u0947\u0935\u0932\u092a\u092e\u0947\u0902\u091f \u0907\u0928\u0940\u0936\u093f\u090f\u091f\u093f\u0935, \u092f\u0942\u0928\u093e\u0907\u091f\u0947\u0921 \u0928\u0947\u0936\u0928 \u0921\u0947\u0935\u0932\u092a\u092e\u0947\u0902\u091f \u092a\u094d\u0930\u094b\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u0917\u094d\u0932\u094b\u092c\u0932 \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940 \u0921\u093e\u0907\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0949\u0935\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u094b \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 Also Read\u0915\u0939\u093e\u0928\u0940 CAG \u0915\u0940: \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u0940\u090f\u092e \u0939\u093e\u0909\u0938 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0924\u0947 \u0939\u0940 \u0917\u093f\u0930\u0940\u0936 \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u0941\u0930\u094d\u092e\u0942 \u0928\u0947 \u092d\u0940 \u091b\u094b\u0921\u093c \u0926\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u0917\u0941\u091c\u0930\u093e\u0924, PM \u0928\u0947 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u091c\u0924\u093e\u092f\u093e \u092d\u0930\u094b\u0938\u093e \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u093e \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940 \u0921\u093e\u0907\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0949\u0935\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0907\u0902\u0921\u0947\u0915\u094d\u0938 \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0907\u0902\u0921\u0947\u0915\u094d\u0938 \u0938\u0947 \u0905\u0932\u0917 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 12 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0905\u0927\u094d\u092f\u092f\u0928 \u0907\u0938\u0947 \u092c\u0928\u093e\u0924\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u092c\u0915\u093f \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0907\u0902\u0921\u0947\u0915\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0938\u092e\u092f 10 \u091a\u0940\u091c\u0947\u0902 \u0905\u092e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u093e\u0908 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0917\u094d\u0932\u094b\u092c\u0932 \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940 \u0921\u093e\u0907\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0949\u0935\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0907\u0902\u0921\u0947\u0915\u094d\u0938 \u0915\u0940 2023 \u0915\u0940 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0915\u093f 2005-2015 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 415 \u092e\u093f\u0932\u093f\u092f\u0928 \u0932\u094b\u0917 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0917\u0930\u0940\u092c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092b\u0947\u0939\u0930\u093f\u0938\u094d\u0924 \u0938\u0947 \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0928\u093f\u0915\u0932\u0947\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939 \u0930\u0939\u0947 \u0917\u0930\u0940\u092c\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0924 16.4 \u092b\u0940\u0938\u0926\u0940 \u0939\u0948 \u091c\u092c\u0915\u093f \u0928\u0940\u0924\u093f \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0907\u0938\u0947 14.96 \u092b\u0940\u0938\u0926\u0940 \u092e\u093e\u0928\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948 \u092e\u093f\u0921\u093f\u0932 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938 \u0915\u094b \u0915\u093e\u0909\u0902\u091f \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0906\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u0915 \u0924\u0930\u0940\u0915\u093e \u0916\u093e\u0938 \u092c\u093e\u0924 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u093e \u0917\u0930\u0940\u092c\u0940 \u0915\u0947 \u0906\u0902\u0915\u0921\u093c\u0947 2011 \u0915\u0947 \u0921\u093e\u091f\u093e \u0938\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0947 \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f 2017-18 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0915\u0940 consumption expenditure survey \u0915\u094b \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u0916\u093e\u0930\u093f\u091c \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 \u0917\u093e\u0902\u0935\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0916\u0930\u0940\u0926 \u0915\u094d\u0937\u092e\u0924\u093e \u0918\u091f\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u093e\u0928\u093f \u0917\u0930\u0940\u092c\u0940 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0940 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0926\u0942\u0938\u0930\u0940 \u0924\u0930\u092b \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0921\u093f\u0932 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938 \u0915\u094b \u0915\u093e\u0909\u0902\u091f \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0915\u094b\u0908 \u0906\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u0915 \u0924\u0930\u0940\u0915\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0964 \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0947 \u0915\u0939\u0928\u093e \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0915\u094c\u0928 \u0917\u0930\u0940\u092c\u0940 \u0930\u0947\u0916\u093e \u0938\u0947 \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0906\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0915\u094c\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902?