Kisan Samman Nidhi: PM मोदी का राजस्थान दौरा आज, सीकर से 9 करोड़ किसानों को देंगे ये सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित

Kisan samman nidhi: पीएम मोदी गुरुवार को सीकर जिले से देश के कलगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्‍मान निधि योजना की 14वीं किस्‍त ट्रांसफर करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो : ANI)

