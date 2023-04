‘मन की बात’ का 100वां एपिसोड आज, कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए की गईं ये खास तैयारियां

मन की बात कार्यक्रम 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिकॉर्ड किया जाता है। 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोरदार तैयारी की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो- पीटीआई)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का रविवार के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। साल अक्टूबर, 2014 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का फोकस मुख्यरूप से योग, महिला सशक्तिकरण, युवा और साफ-सफाई पर रहा। आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम का 100वां ऐपिसोड प्रसारित किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा ने विशेष तैयारियां की हैं। मन की बात कार्यक्रम 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिकॉर्ड किया जाता है। 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोरदार तैयारी की जा रही है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 3 अक्टूबर, 2014 को कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मन की बात 2.0 का हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारण होता था। इस दौरान, प्रधानमंत्री देश के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सीधा प्रसारण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करते हुए कहा, “ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैंबर में 30 अप्रैल को सीधा प्रसारण किया जाएगा।” भारतीय मिशन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व घटना होगी। भारत के स्थायी मिशन ने कहा, “मन की बात एक मासिक राष्ट्रीय परंपरा बन गया है, जो लाखों लोगों को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।” गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के भी समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। https://www.jansatta.com/blank.html

