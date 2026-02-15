प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9 बजट पेश करना राष्ट्रीय गर्व की बात है और इस उपलब्धि से देश भर की महिलाएं प्रेरित महसूस कर रही हैं। पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि इस साल का बजट ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ वाला पल नहीं था, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से उपजा ‘हम तैयार हैं’ वाला था।

बजट दर्शाता है एक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की इच्छा- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट एक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की इच्छा को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का कोई भी बजट सामान्य बही खाता दस्तावेज तैयार करने की मानसिकता से नहीं बनाया गया, क्योंकि यह हमारा दृष्टिकोण नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, ” मैंने कुछ साल पहले लाल किले की प्राचीर से कहा था ‘यही समय है, सही समय है’। मेरी सरकार में अब समय आ गया है की भावना हमेशा से ही मौजूद रही है। लेकिन आज यह भावना एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और समूचे समाज का संकल्प बन गई है। हमारे राष्ट्र में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है।”

पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के इस दौर में भी हमारे राष्ट्रीय चरित्र ने अपनी पहचान दिखाई है और हम कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भी विकास का एक उज्ज्वल उदाहरण हैं।” पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने तय कर लिया है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में विकास के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

‘महामारी के बाद का ग्लोबल ऑर्डर भारत के पक्ष में’

पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के बाद का ग्लोबल ऑर्डर भारत के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया व्यापार और इनोवेशन में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, “हमारे पास एक युवा और कुशल आबादी है और हम कम मुद्रास्फीति और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ मजबूत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे युवा अंतरिक्ष, खेल और स्टार्टअप जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। हमने राजनीतिक स्थिरता और सुधार-केंद्रित नीतियां सुनिश्चित की हैं।”

बता दें कि निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार 9 बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री बन गईं। वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किए गए 10 बजट के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर हैं। मोरारजी देसाई ने 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान छह बजट और 1967 से 1969 के बीच चार बजट पेश किए थे।

