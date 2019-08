कांग्रेस के खेमे का एक धड़ा तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरुर और अन्य नेताओं से खफा है। उनकी नाराजगी का कारण पीएम मोदी की थरूर, अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश द्वारा तारीफ किया जाना है। हाल ही में थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी जब भी कुछ अच्छा करें तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। थरूर ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी का समर्थन करते हुए यह बयान दिया था। पीएम मोदी की तारीफ को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के एक नेता ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं हैं।पार्टी को पीएम मोदी की तारीफ करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अवसरवादी है उन्होंने अपने जीवन में एक पंचायत चुनाव तक नहीं जीता है। शशि थरूर पर निशाना साधते हुए उन्होंने ने कहा कि शशि थरूर एक प्रतिभाशाली नेता है इस लिहाज से मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन उनकी दिक्कत है कि वह हर शादी और खास कार्यक्रमों में जाना चाहते हैं। उन्होेंने कहा कि पार्टी को इसका नोटिस लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

#Exclusive | Party must take action against them. We don’t need such people who are not ready to fight fascism, Congress leader tells Samia Kapoor when asked about the Congress leaders who openly came in support of PM @narendramodi. pic.twitter.com/A5WRa9N0UY

