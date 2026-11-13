दिवाली के मौके पर अगर आपके मोबाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 8,000 रुपये मिलने का कोई मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हो रहा यह मैसेज पूरी तरह फर्जी है। इसके जरिए साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके मोबाइल फोन और व्हाट्सएप अकाउंट का एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने इस फर्जी ऑफर को लेकर लोगों को अलर्ट किया है और अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर कई भाषाओं में एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर देश के सभी नागरिकों को 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। दिवाली पर प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं मिलने के बीच यह मैसेज कई लोगों को असली लग सकता है। इसी बात का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

कैसे काम कर रहा है 8,000 रुपये वाला फर्जी ऑफर?

गुजरात पुलिस के मुताबिक, इस ठगी की शुरुआत सोशल मीडिया पर भेजे जा रहे एक मैसेज से होती है। इसमें एक लिंक दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करता है, उसके सामने एक फर्जी वेबसाइट खुल जाती है। इस वेबसाइट पर दावा किया जाता है कि उसका मोबाइल नंबर 8,000 रुपये का दिवाली इनाम पाने के लिए चुना गया है।

इसके बाद इनाम पाने के लिए यूजर को यह मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर 5 अलग-अलग ग्रुप या 20 दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए कहा जाता है। इस तरीके का मकसद फर्जी लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है, ताकि अधिक से अधिक लोग ठगों के जाल में फंस सकें।

मैसेज शेयर करने के बाद यूजर से उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर 8 अंकों का एक ‘कनेक्शन कोड’ दिखाई देता है। साइबर ठग इसी कोड के जरिए लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं।

एक कोड डालते ही हैक हो सकता है WhatsApp अकाउंट

अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि ठग लोगों को व्हाट्सएप की ‘Linked Devices’ सेटिंग में जाकर वेबसाइट पर दिखाया गया कोड डालने के लिए कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है, तो ठग उसके व्हाट्सएप अकाउंट को अपने डिवाइस से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद वे पीड़ित के अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधी टेलीग्राम अकाउंट को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे लोगों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट का एक्सेस हासिल करना चाहते हैं।

फ्री में 8000 रुपये पाने के चक्कर में न करें ये गलती, साइबर अपराधियों ने बिछाया ठगी का जाल (Photo Source: Express)

PhonePe से पैसे निकालने के नाम पर APK फाइल डाउनलोड करवाते हैं ठग

इस ठगी का अगला चरण और भी खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति ठगों के जाल में फंस जाता है, तो उसे इनाम की रकम निकालने या कैश ट्रांसफर करने का झांसा दिया जाता है। इसके लिए PhonePe जैसे पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। इसी बहाने लोगों को कुछ संदिग्ध एप्लिकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है।

ये फाइलें आमतौर पर ‘.apk’ फॉर्मेट में होती हैं। APK यानी Android Package Kit, एंड्रॉयड फोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला फाइल फॉर्मेट है। यह Windows में इस्तेमाल होने वाली .exe फाइल की तरह होता है।

पुलिस के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ऐसी दुर्भावनापूर्ण APK फाइल अपने फोन में इंस्टॉल कर लेता है, तो साइबर अपराधियों को उसके मोबाइल का एक्सेस मिल सकता है। इससे वे फोन में मौजूद SMS, OTP, बैंकिंग ऐप और दूसरे निजी डेटा तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पीड़ित के बैंक खाते से पैसे चोरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

इंटरनेट पर निगरानी के दौरान सामने आया मामला

अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस के एसीपी हार्दिक मकड़िया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस को इंटरनेट पर निगरानी के दौरान इस तरह के फर्जी मैसेज दिखाई दिए थे। हालांकि, उस समय तक इस मामले में किसी पीड़ित ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

पुलिस ने साफ किया है कि सरकार इस तरह के लिंक के जरिए किसी को 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं दे रही है। इसलिए ऐसे मैसेज पर भरोसा न करें और इन्हें दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड न करें।

साइबर ठगी से बचने के लिए क्या करें?

अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

व्हाट्सएप पर अनजान कोड न डालें: किसी भी वेबसाइट या अनजान व्यक्ति के कहने पर व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर Linked Devices के तहत कोई कोड दर्ज न करें। अगर गलती से कोई अनजान डिवाइस लिंक हो गया है, तो तुरंत उसे लॉगआउट कर दें।

किसी भी वेबसाइट या अनजान व्यक्ति के कहने पर व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर Linked Devices के तहत कोई कोड दर्ज न करें। अगर गलती से कोई अनजान डिवाइस लिंक हो गया है, तो तुरंत उसे लॉगआउट कर दें। टेलीग्राम में Two-Step Verification ऑन करें: अपने टेलीग्राम अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर Privacy and Security सेक्शन में Two-Step Verification यानी पासवर्ड की सुविधा चालू करें। साथ ही एक्टिव सेशन्स चेक करें और किसी अनजान डिवाइस को तुरंत हटा दें।

अपने टेलीग्राम अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर Privacy and Security सेक्शन में Two-Step Verification यानी पासवर्ड की सुविधा चालू करें। साथ ही एक्टिव सेशन्स चेक करें और किसी अनजान डिवाइस को तुरंत हटा दें। OTP और लॉगिन कोड शेयर न करें: किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम के लॉगिन कोड, OTP या पासवर्ड न बताएं।

किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम के लॉगिन कोड, OTP या पासवर्ड न बताएं। अनजान APK फाइल डाउनलोड न करें: किसी वेबसाइट या अनजान लिंक से APK फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल न करें। ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें।

किसी वेबसाइट या अनजान लिंक से APK फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल न करें। ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें। संदिग्ध फाइल दिखने पर कैंसिल करें: अगर मोबाइल पर ‘File might be harmful’ का अलर्ट दिखाई देता है, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत ‘Cancel’ का विकल्प चुनें।

ध्यान रखें कि दिवाली या किसी दूसरे त्योहार के नाम पर मुफ्त पैसे देने का दावा करने वाले हर मैसेज पर भरोसा करना सही नहीं है। किसी भी सरकारी योजना या आर्थिक सहायता की जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही जाएं। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी साइबर ठगी से बचा सकती है।

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