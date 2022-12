Hiraben Death: पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन, अमित शाह बोले- करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है प्रधानमंत्री

PM Narendra Modi Mother Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में शुक्रवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया।

PM Modi mother Death: मां के साथ पीएम मोदी (Photo Source- PTI)

