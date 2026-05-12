PM Modi on Middle East Crisis: पश्चिम एशिया में जारी संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सावधानियां बरतने की अपील की है। इसके तहत ही महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों को आधिकारिक यात्रा के लिए विमान का उपयोग करने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि मंत्रियों को अब आधिकारिक काम के लिए यात्रा करने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से मंजूरी लेनी होगी, जब तक कि मामला अत्यंत अत्यावश्यक न हो।

मंत्री बावनकुले ने बताया सीएम का आदेश

बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मंत्री उनकी पूर्व अनुमति के बिना विमान का उपयोग नहीं कर सकते। अगर मुझे कहीं अत्यावश्यक जाना होता है, तो मैं विमान का उपयोग करता हूं। मैं साल में केवल चार या पांच बार ही जरूरी काम के लिए हवाई यात्रा करता हूं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने व्यस्त प्रशासनिक कार्यक्रम के कारण फड़नवीस स्वयं विमान का उपयोग करना जारी रखेंगे।

मंत्रियों को हवाई जहाज के इस्तेमाल की जरूरत नहीं

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त रहते हैं और उन्हें समय पर कई जगहों पर पहुंचना होता है, इसलिए वे अक्सर हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों को आमतौर पर हवाई जहाज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री ने पहले ही सभी को सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो हवाई जहाज का इस्तेमाल न करें और मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के बिना हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

बावनकुले ने आगे कहा कि मितव्ययिता उपायों के अनुरूप, उनके विभाग की अधिकांश बैठकें अब ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने भी अपने विभागों को बैठकों को ऑनलाइन स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए।

नितेश राणे ने ईवी के प्रोत्साहन की कही बात

नितेश राणे ने ईंधन की खपत कम करने के प्रयासों के तहत अधिकारियों को पेट्रोल और डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में देश की मदद के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील करने के बाद उठाया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण का आह्वान करते हुए मोदी ने नागरिकों से यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने, कोविड-काल के उपायों जैसे कि घर से काम करना और आभासी बैठकों को पुनर्जीवित करने, एक वर्ष के लिए गैर-जरूरी विदेशी यात्रा और सोने की खरीद से बचने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात में एक उद्घाटन कार्यक्रम में मिडिल ईस्ट संकट को देखते हुए लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, एक साल तक सोना ना खरीदने, घर से काम करने, किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50 फीसदी तक काम करने की अपील की। पीएम मोदी की इस अपील के बाद विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। इससे पहले 10 मई तो तेलंगाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से खर्चों में कटौती की अपील की थी। पढ़िए पूरी खबर…