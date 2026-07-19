Punjab News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब दौरे पर थे। उनका दौरा मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित था। उन्होंने 5470 करोड़ रुपये की लागत वाली एक दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। लेकिन निवेश को किसी एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके तक सीमित रखने के बजाय, इन परियोजनाओं को पंजाब के तीनों क्षेत्रों मालवा, दोआबा और माझा में फैलाया गया।

यह क्षेत्र मालवा, माझा और दोआबा न केवल भौगोलिक रूप से अलग हैं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी विविधतापूर्ण हैं। इन तीनों क्षेत्रों की अपनी-अपनी अलग पंजाबी बोलियां हैं। ऐसे राज्य में जहां राजनीति पारंपरिक रूप से क्षेत्रीय पहचान, जातीय समीकरणों और धार्मिक प्रभाव के इर्द-गिर्द घूमती रही है, वहां परियोजनाओं का भौगोलिक वितरण अपने आप में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

पंजाब के तीन क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

पंजाब एक जैसे विचारों वाले राज्य के तौर पर वोट नहीं करता है। इसके तीनों क्षेत्रों का अपना अलग राजनीतिक मिजाज है।

मालवा: यह तीनों इलाकों में सबसे बड़ा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें राज्य के 23 में से 12 जिलों में फैली हुई हैं। जो भी पार्टी सरकार बनाना चाहती है, उसे यहां अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सतलुज और घग्गर नदियों के बीच बसा यह इलाका पिछले तीन दशकों से राज्य के मुख्यमंत्रियों के मामले में दबदबा बनाए हुए है।

माझा: इसके पश्चिम में रावी नदी, पूर्व में ब्यास और दक्षिण में सतलुज नदी बहती है। ‘माझा’ का मतलब है ‘बीच में’। बंटवारे से पहले यह अविभाजित पंजाब का केंद्र हुआ करता था। माझा में 25 सीटें हैं और यह रणनीतिक रूप से बहुत अहम है क्योंकि इसमें अमृतसर, तरनतारन, पठानकोट और गुरदासपुर जैसे सीमावर्ती जिले शामिल हैं। यहां कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जिनमें स्वर्ण मंदिर भी शामिल है। साथ ही, यहीं से करतारपुर कॉरिडोर भी गुजरता है जो पाकिस्तान में मौजूद एक पवित्र तीर्थस्थल तक जाता है।

दोआबा: अपनी 23 विधानसभा सीटों के साथ दोआबा में राज्य की सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है और यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई निर्वाचन क्षेत्रों में दलित मतदाता चुनाव के नतीजों पर काफी असर डालते हैं। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच स्थित दोआबा (जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र) मालवा और माझा के बीच एक बफर का काम करता है।

केंद्र के नए प्रोजेक्ट्स किसी एक चुनावी इलाके में संसाधन केंद्रित करने के बजाय तीनों क्षेत्रों को कवर करते हैं। इस व्यापक पहुंच के कारण बीजेपी यह तर्क दे पाती है कि उसका विकास एजेंडा केवल चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित न रहकर पूरे पंजाब में फैला हुआ है।

प्रोजेक्ट्स का बंटवारा कैसे किया गया और हर क्षेत्र को क्या मिला है?

सबसे बड़े इलाके मालवा को सात प्रोजेक्ट्स मिले। वहीं, दोआबा को पांच और माझा को तीन प्रोजेक्ट्स मिले। ये सभी प्रोजेक्ट्स राज्य के 23 में से एक दर्जन से ज्यादा जिलों पर असर डालेंगे। इनमें रेलवे का रीडेवलपमेंट, हाईवे का विस्तार, एक्सप्रेसवे, नई रेल कनेक्टिविटी और स्टेशनों का आधुनिकीकरण शामिल है।

चुनाव के समय होने वाली घोषणाओं के उलट शुक्रवार का पैकेज ऐसा लगता है कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि पंजाब के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व मिले। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मालवा को मिला। प्रोजेक्ट्स में दक्षिणी लुधियाना बाईपास, दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से, आईटी सिटी-कुराली हाईवे कनेक्टिविटी और आनंदपुर साहिब, मुक्तसर साहिब और एसएएस नगर जैसे रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट शामिल है। ये लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश हैं जो औद्योगिक, शहरी और कृषि वाले जिलों पर एक साथ असर डालेंगे।

माझा के पंथिक इलाके के लिए, प्रोजेक्ट्स में अमृत भारत योजना के तहत पठानकोट और बटाला में रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट और छेहरटा (अमृतसर)-वाराणसी ट्रेन की शुरुआत शामिल है। भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं क्योंकि ये पंजाब के सीमावर्ती इलाके में कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं और साथ ही अमृतसर को सीधे वाराणसी से जोड़ते हैं।

दोआबा के लिए, पीएम ने जालंधर कैंट और फगवाड़ा में रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट, हाईवे में सुधार और दौलतपुर चौक-करतोली रेलवे लाइन की घोषणा की। लेकिन यहां कुछ राजनीतिक संकेत भी थे। पांच महीनों में दूसरी बार, मोदी ने डेरा सचखंड बल्लान के प्रमुख संत निरंजन दास से मुलाकात की। यह शायद रविदासिया समुदाय का सबसे प्रभावशाली संगठन है। रविदासिया एक दलित समुदाय है, इसकी बड़ी आबादी दोआबा में रहती है। मोदी ने पंजाब को वाराणसी से जोड़ने वाली एक रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई, जो इस पंथ के संस्थापक गुरु रविदास का जन्मस्थान है। यह कदम गुरु रविदास जयंती के दौरान जालंधर की उनकी फरवरी की यात्रा के बाद उठाया गया है।

इन सब बातों को मिलाकर देखें तो बार-बार की ये मुलाकातें बताती हैं कि बीजेपी रविदासिया समुदाय तक लगातार पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, न कि इसे सिर्फ एक बार होने वाले प्रतीकात्मक कार्यक्रम के तौर पर देख रही है।

2027 के चुनावों से पहले यह क्यों मायने रखता है?

प्रधानमंत्री के शुक्रवार के दौरे की खास बात यह थी कि प्रोजेक्ट्स को भौगोलिक रूप से इस तरह तैयार किया गया था कि वे पंजाब के हर राजनीतिक इलाके तक पहुंच सकें। इससे चुनावी फायदा होगा या नहीं, यह अभी पक्का नहीं है। लेकिन इस दौरे से पता चलता है कि पंजाब के लिए बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ पुराने सहयोगियों पर निर्भर रहने तक सीमित नहीं है।

मालवा, दोआबा और माझा में प्रोजेक्ट्स का बंटवारा बताता है कि पार्टी खुद को पूरे राज्य के लिए विकास के एजेंडे वाले दावेदार के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है और यह सब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए औपचारिक रूप से प्रचार शुरू होने से काफी पहले हो रहा है।

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*पीएम मोदी ने रैली में कहा, “पंजाब को विकसित, आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बनें, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने-कोने में पहुंचे, ये काम BJP ही करेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…