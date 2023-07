Mann Ki Baat: ’15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराना चाहिए’, मन की बात में बोले पीएम मोदी

Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भी 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए।

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो : ANI)

