महाराष्ट्र को आज पीएम मोदी ने 41000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इन परियोजनाओं में थाणे-भिवंडी-कल्याण और दहीसर-मीरा-भयंदर के बीच 2 मेट्रो रेल कॉरिडोर परियोजनाएं और CIDCO हाउसिंग परियोजना शामिल हैं।सिडको हाउसिंग परियोजना के तहत सरकार 18000 करोड़ रुपए की लागत से 89,771 किफायती मकानों का निर्माण करेगी। हालांकि इन कार्यक्रमों के दौरान भाजपा और शिवसेना के बीच बढ़ती खाई भी साफ नजर आयी। दरअसल इन कार्यक्रमों के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं भेजा गया था। जिससे नाराज होकर शिवसेना ने भी पीएम मोदी के इन कार्यक्रमों का बहिष्कार किया।

बता दें कि पिछले कुछ समय से भाजपा और शिवसेना के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर शिवसेना द्वारा लगातार पीएम मोदी और भाजपा को निशाने पर लिया जा रहा है। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे ने अयोध्या पहुंचकर केन्द्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला था। इससे पहले शिवसेना लगातार भाजपा के खिलाफ मुखर रही है। फिर चाहे वो मोदी सरकार के अच्छे दिन के वादे का मखौल उड़ाना हो या फिर कभी पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर बयानबाजी करना। हाल ही में हिंदीपट्टी के तीन अहम राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार पर भी शिवसेना ने कहा था कि अब ये राज्य ‘बीजेपी मुक्त’ हो गए हैं।

Kalyan: PM Narendra Modi lays foundation stone of two metro corridors — Thane-Bhiwandi-Kalyan Metro&Dahisar-Mira-Bhayander Metro and CIDCO housing scheme in Maharashtra.

