PM Modi In MP: पीएम मोदी का रोड शो फिर से कैंसिल, भोपाल में खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को सुबह करीब 10 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

PM Modi Bhopal Road Show Canceled: पीएम मोदी का भोपाल रोड शो कैंसिल। (एक्सप्रेस फोटो)

PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को भोपाल में होने वाला रोड शो बारिश की आशंका के चलते स्थगित कर दिया गया है। यह रोड 500 मीटर का था। पीएम मोदी के अब भोपाल में दो ही कार्यक्रम होंगे। पहला दो वन्दे भारत ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। जबकि दूसरा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बूथ लेवल के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। इसके बाद मोदी शहडोल जाएंगे। जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी पीएमओ ने पहले भी उनका रोड शो रद्द कर दिया था। दूसरी बार रोड शो राजभवन से पुलिस कंट्रोल रूम तक निकाला जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को सुबह करीब 10 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वह हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 10:15 बजे पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से पीएम मोदी सड़क मार्ग से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आएंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है- PM मोदी सुबह 8.35 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। 9.50 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10.15 बजे भोपाल एयरपोर्ट से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। 10.30 बजे बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के लिए जाएंगे। 11.00 बजे तक रानी कमलापति स्टेशपन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 11.05 बजे सड़क मार्ग से लाल परेड मैदान के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। 11.15 से 12.15 तक मेरा बूथ सबसे मजबूत बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 12.30 बजे भोपाल की लाल परेड मैदान से हवाई मार्ग से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 12.55 बजे भोपाल से जबलपुर एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल माह में मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे। महीने के पहले हफ्ते में मोदी राजधानी भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उनका रोड शो कुशाभाऊ ठाकरे कंवेंशन सेंटर से आरकेएमपी स्टेशन तक प्रस्तावित था। हालांकि, कार्यक्रम में अचानक बदलाव किया गया था। जिसके बाद रोड शो को कैंसिल कर दिया गया था।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram