भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार (16 अगस्त) को 93 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया था। शुक्रवार (17 अगस्त) को दिल्ली में यमुना किनारे राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया। निधन के समय से अंतिम संस्कार तक हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे चाहे वह एम्स हो या स्मृति स्थल। शाम पांच बजे के करीब अटल जी को मुखाग्नि दे दी गई। वहां कुछ देर और रूकने के बाद पीएम मोदी अब एक बार फिर से अपने काम में जुट गए हैं। केरल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने निकल गए।

पीएम मोदी ने अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया कि, “वे केरल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने जा रहे हैं।” दरअसल, केरल में बाढ़ की वजह से स्थिति काफी विकराल हो चुकी है। करीब 324 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश और भू-स्खलन की वजह से 14 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पानी भरने की वजह से कोच्चि एयरपोर्ट को 26 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। सेना, नौसेना, वायु सेना, तट रक्षक बल व एनडीआरएफ के जवान राहत कार्यों में जुटे हैं। 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ की विकराल स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी केरल के सीएम पी विजयन के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। अब खुद स्थित का जायजा लेने पहुंच गए।

Leaving for Kerala to take stock of the flood situation in the state.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2018