प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा, “दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में हैं, वहां कुछ लोग भारत में डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं।”

पीएम ने कहा, “आज जब दुनिया में इतनी अव्यवस्था है, तब एक मजबूत भारत की तस्वीर दुनिया में जानी चाहिए, लेकिन ये लोग भारत की प्रतिष्ठा को ही मिट्टी में मिलाने की कोशिश में जुटे हैं। ये लोग विदेशों में जा जाकर भारत को बदनाम करते हैं। विदेशियों से दखल की अर्जी लगाते हैं।”

श्रीहरिकोटा से उतनी लॉन्चिंग नहीं होती- पीएम मोदी

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मंच से बोलते हुए प्रधानंमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, “पता नहीं कब तक कांग्रेस अपने फेल्ड प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए देश को दांव पर लगाती रहेगी। साल भर में हमारे श्रीहरिकोटा से उतनी लॉन्चिंग नहीं होती जितनी एक साल में कांग्रेस के लोग अपने नेता (राहुल गांधी) को लॉन्च करने की विफल कोशिश कर लेते हैं।”

#WATCH | Delhi: At the NDTV World Summit, PM Narendra Modi says, "This family of the Congress has become a burden on its own party. Even the senior figures in the party understand this; when we meet in private, they even tell us so. But, swallowing the bitter pill of humiliation,… https://t.co/U2J40SKUsn pic.twitter.com/CNXZ0QVMps — ANI (@ANI) October 22, 2026

‘कांग्रेस अंगूर के बेल को ही काटने में लग गई’

पीएम मोदी ने कहा, “कांग्रेस को जो अपनी दुर्दशा करनी हो करे, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने परिवार को लगातार नाकामी के दाग से बचाने के लिए कांग्रेस अब भारत की उपलब्धियों को, भारत की अच्छाइयों को और भारत की प्रगति को ही कटघरे में खड़ा कर रही है।” चुनाव आयोग वाले मामले की ओर इशारा करते हुए पीएम ने कहा, “अंगूर इतने खट्टे हैं कि कांग्रेस अंगूर के बेल को ही काटने में लग गई है।”

गांधी परिवार पार्टी पर बोझ बन चुका है- पीएम

आगे पीएम ने आगे कहा, “दरअसल कांग्रेस का ये परिवार उनकी पार्टी पर बोझ बन चुका है। पार्टी के बड़े-बुजुर्ग भी ये समझते हैं। अकेले में मिलने पर हमें बताते भी हैं लेकिन अपमान का घूंट पीकर ये चुप ही रहते हैं। कांग्रेस के इस रवैये का नुकसान सरकार के ईमानदार आलोचकों को भी होता है और ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा खतरा है।

PM मोदी ने कहा, “ईमानदार आलोचकों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना चाहते हैं उनकी बात भी कांग्रेस के शोर में खो जाती है। उन ईमानदार आलोचकों की बात दब जाती है। जो लोकतंत्र का भला चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं और भले ही सरकार के कट्टर विरोधी हैं उनको अपनी बात रखने का कांग्रेस के इस चीखने-चिल्लाने में कहीं मौका ही नहीं मिलता।”

‘कांग्रेस को लाइम-लाइट में सिर्फ एक को ही रखना है’

प्रधानमंत्री ने मंच से कहा, “हमने संसद में देखा है विपक्षी दलों के कितने ही प्रतिभावान युवा सांसद हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस संसद नहीं चलने देती कि दूसरों को मौका न मिल जाए क्योंकि कांग्रेस को लाइम-लाइट में सिर्फ एक को ही रखना है। ऐसे करके विपक्ष के युवा सांसदों के साथ कांग्रेस बहुत अन्याय करती है और ऐसे आंदोलन जो स्वाभाविक रूप से सरकार की कमियों को उजागर करना चाहते हैं, जो वाकई सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं और लोकतंत्र में ये आवश्यक है, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस तबाह कर देती है।”

‘कांग्रेस परजीवी बन गई है’

PM ने कहा, “कांग्रेस वो परजीवी बन गई है जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। दिमागी नक्सलियों ने कांग्रेस के दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि कांग्रेस ने खुद से सोचने की क्षमता ही खो दी है। जो जंगलों में विनाश करते थे, वे अब कांग्रेस में घुसकर देश का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं।”

पीएम मोदी ने चुनौतियों को लेकर कहा, “इन सारी चुनौतियों के बीच हमारे सामने विकसित भारत का विराट लक्ष्य है। हम बड़े सपने देखेंगे हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे। हर संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। हमारी शक्ति हमारा आत्मविश्वास है। हमारी प्रेरणा 140 करोड़ देशवासियों के सपने हैं। हम इनोवेशन करेंगे, नई राहें बनाएंगे, नई ऊचाईंयां छुएंगे और भारत की सफलता को दुनिया की सफलता से जोडे़ंगे।”

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तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अपनाए गए तरीकों की आलोचना की है। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट में प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीके, जंतर-मंतर को विरोध स्थल के तौर पर डी-नोटिफाई करने, प्रिवेंटिव डिटेंशन और दिल्ली पुलिस द्वारा पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें